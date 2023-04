Mulher força o marido a dormir na sala e afirma ter ‘motivos médicos’ para isso

Uma mulher está sendo forçada a dormir em um quarto separado de seu marido por conta de alguma condições médicas. Enquanto ela tem problemas crônicos de insônia, ele tem sérios problemas com ronco.

Cansada de ser criticada, a mulher, de 45 anos, buscou apoio no Reddit onde pediu a orientação de outras pessoas sobre como lidar com a situação.

Sem se identificar, ela explica que sempre dormiu separada do marido por ter sérios problemas de insônia e acordar com qualquer movimentação ou barulho. “Achamos que era melhor cada um ter o seu próprio quarto já que eu tenho problemas para dormir e ele ronca muito”.

A situação em si nunca foi um problema para eles, até que, por motivos financeiros, precisaram mudar de uma casa de três quartos para uma com dois.

“Moramos com nossas duas filhas que dividem um quarto, e nossa casa tinha outros dois quartos que ficavam com a gente. Na nossa nova casa, com apenas dois quartos, nós tentamos fazer as coisas funcionarem, mas não deu muito certo”, revela.

Ela pediu ao marido para dormir na sala

Seguindo seu relato, a mulher conta que em apenas uma semana foi possível identificar sinais severos de privação do sono em seu comportamento, o que fez com que o marido fosse dormir na sala do casal.

“Ontem minha sogra veio em nossa cassa e ficou horrorizada ao saber que meu marido dorme na sala de casa porque não consigo dormir com seus roncos. Meu marido, que é uma pessoa incrível, disse a ela que isso não era um problema, mas ela começou a fazer uma grande cena e me mandou mensagens extremamente irritada”.

“Mesmo meu marido tentando me acalmar eu estou me sentindo culpada com isso e fico pensando se deveria apenas aprender a lidar com ronco e com a privação de sono. Não sei o que fazer”, revela.

Para os usuários do Reddit, a condição do marido também precisa de suporte médico.

“Por favor, se o ronco dele é tão ruim assim faça com que ele busque um médico do sono. Ele pode sofrer de apneia do sono, o que é uma condição que pode ser fatal”, comentou uma pessoa.

“Se o arranjo funciona entre vocês dois então você não tem que ficar mal por algo que sua sogra disse”, finalizou outra.