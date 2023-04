Marido reclama após esposa querer viajar com amigas solteiras

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois que seu marido mostrou ter uma opinião forte sobre o fato dela querer viajar com amigas solteiras. Enquanto ela não vê problema na viagem, ele acredita que isso não é algo que uma mulher casada deva fazer.

Sem se identificar, a mulher, de 28 anos, conta que seu marido, de 31, tem uma opinião formada sobre ela viajar com amigas solteiras.

“Ele insiste que pessoas casadas não deveriam viajar com pessoas solteiras pois isso é extremamente desrespeitoso com o companheiro. Para mim isso não importa, são amigos e isso é tudo. Se estão ou não em um relacionamento, não faz diferença”, conta.

“Anos atrás eu viajei para Miami com algumas amigas, na época uma delas estava namorando com seu marido. Meu marido agiu da mesma maneira e disse que eu o estava desrespeitando por ir para um lugar como Miami acompanhada por uma pessoa solteira. Eu disse a ele que eu não faria nada demais, apenas faria o que fazemos quando saímos entre amigas. Ele ameaçou me deixar e se recusou a me responder enquanto eu viajava. Apesar disso, ele não saiu de casa”.

Ele ameaçou deixá-la

Seguindo com seu relato, a mulher conta que está novamente passando por uma situação como a anterior, e que o marido voltou a agir da mesma forma.

“Estamos programando uma viagem de amigas e ele diz que não estará mais em casa quando eu voltar. Nós planejamos uma viagem para um resort. Iríamos eu, minha amiga e um casal de amigas”.

“Tentei fazer ele explicar por qual motivo é desrespeitoso eu viajar com minhas amigas, mas ele diz que não precisa explicar isso se eu não vou entender. Eu queria entender os sentimentos dele e suas preocupações, mas não vejo nada de errado em uma viagem entre amigas!”.

Para os usuários do Reddit, ela realmente está certa e não tem nada de errado em viajar com as amigas.

“Seu marido está sendo possessivo e controlador. Ele precisa entender que você pode ver e viajar com suas amigas e que isso não é desrespeitoso com ele e o casamento”, comentou uma pessoa.

“Ele precisa de ajuda para trabalhar melhor esses sentimentos e inseguranças. Seu marido é que está sendo controlador nessa situação”, finalizou outra.