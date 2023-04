Mãe se incomoda após a sogra exigir que seus filhos comam algo que não querem

Seletividade e escolhas alimentares são um tema que geralmente causam grandes discussões entre os pais de crianças pequenas. Recentemente, uma mãe decidiu levar a internet seu descontentamento com a atitude de sua sogra, que se recusa a aceitar as escolhas alimentares de seus filhos.

Segundo ela, que é mãe de uma menina de 4 anos e um menino de 2, a sogra é adepta da filosofia de que “crianças devem experimentar de tudo o que é colocado em seu prato”, e se recusa a respeitar os gostos dos netos, que já tem alguns alimentos preferidos.

No Reddit, ela revela: “Minha filha não gosta de brócolis e couve de Bruxelas, então quando fomos jantar na casa da minha sogra eu montei seu prato com todos os vegetais, menos estes. Enquanto eu preparava o prato do meu filho minha sogra simplesmente colocou um pouco de cada um desses vegetais no prato da minha filha, mesmo sabendo que ela não gosta deles”.

“Quando minha filha reclamou, minha sogra insistiu dizendo que ela deveria comer. Nós a repreendemos e ela disse que nós temos a obrigação de fazer nossa filha comer de tudo ou vamos criar uma criança mimada”.

A mãe tem histórico de problemas alimentares

Preocupada com a situação, que rapidamente se transformou em uma grande briga, a mãe da menina teme que a filha possa desenvolver os mesmo problemas alimentares que ela caso não tenha um bom relacionamento com a comida.

“Eu fui diagnosticada com TOC e anorexia quando era mais nova e sempre tive um relacionamento ruim com os alimentos. Acredito que parte disso era por causa da atitude dos meus pais em relação a comida. Eles não acreditavam que eu não gostava de determinados alimentos e me forçavam a comer tudo”.

Leia também: Noiva impõe limites após a sogra tentar controlar a data do casamento

“Com 13 anos meus avós me tiraram da casa dos meus pais e fui criada por eles, mas acabei tendo sérios problemas de nutrição por desenvolver compulsões que me impediam de comer. Então ver minha sogra agindo dessa forma com minha filha me tira do sério. Meu marido me apoia e inclusive já explicou minhas razões para sua mãe, mas ainda assim algumas pessoas dizem que agi errado e que fui explosiva demais em corrigir minha sogra”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que era certo para defender os interesses de sua filha.

“Você está certa. Forçar uma criança a comer o que não gosta vai fazer ela desenvolver um relacionamento ruim com a alimentação. Segundo, você é a mãe, as decisões são suas, não dela”, comentou uma pessoa.

“Descubra o que sua sogra não gosta de comer e quando ela for jantar em sua casa, coloque no prato dela”, sugeriu outra.