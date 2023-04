Mãe descobre que filha adolescente tem ‘trabalho secreto’ e exige ajuda

Uma mãe decidiu compartilhar no Reddit uma situação complicada em que se envolveu com a filha mais velha. Após lutar para criar as três meninas sozinha, ela descobriu que a filha de 17 anos possui um “emprego secreto”.

Sem se identificar, a mulher, de 38 anos, conta que é mãe de três meninas com idades entre 17 e 5 anos.

“As duas mais velhas tem o mesmo pai, que faleceu há 6 anos, já a mais nova foi fruto de um encontro de uma só noite. O cara paga pensão, mas quase nunca a vê ou manda notícias. Então basicamente sou eu trabalhando em três empregos para manter a casa”, revela a mãe.

“As meninas acabam precisando me ajudar, mas o problema é que minha filha mais velha não quer fazer isso. Eu entendo que ela é uma adolescente e quer viver sua vida, mas eu realmente preciso de ajuda e preciso que elas apoiem umas as outras”.

Ela descobriu um segredo da filha

Segundo a mãe, recentemente ela percebeu que a filha passou a fazer movimentações em sua conta bancária. Como ela é a guardiã da menina, recebe informações sobre estas movimentações diretamente do banco.

“Eu descobri que ela tem um emprego, eu recebi as notificações do banco e notei os saques na conta logo após cada pagamento. Era o suficiente para evitar a cobrança das taxas e ajudar com as contas em casa”.

“Fiquei completamente irritada e a chamei de egoísta por manter isso escondido enquanto poderia estar ajudando a deixar tudo mais confortável para as irmãs”.

“Ela me acusou de estar roubando sua infância e adolescência, de não pensar no seu futuro e fazer ela assumir o meu papel. As duas mais novas estavam em pratos e eu tentando confortar elas, então depois que minha filha mais velha decidiu sair, eu disse a ela para voltar somente quando estiver pronta para realmente ser parte da família”, revela a mãe.

Após relatar o ocorrido para amigos e familiares, ela recebeu reações divididas, com alguns dizendo que ela não deveria esperar esse tipo de ajuda da filha, enquanto outros afirmaram que as duas estavam erradas na situação.

“Não acho que agi errado em pensar que cada membro da família deve contribuir, até a minha filha de 5 anos ajuda com a limpeza”, finaliza.

No entanto, os usuários do Reddit pareceram concordar que ela está exigindo demais da filha mais velha.

“Você está esperando que sua filha tome a responsabilidade por suas decisões. Ela é sua filha, não uma empregada ou caixa eletrônico”, comentou uma pessoa.

“Você não está esperando ajuda, está querendo que sua filha mais velha suporte financeiramente as mais velhas enquanto ela ainda é uma adolescente. Além disso, ao invés de parabenizá-la pelo emprego sua primeira reação foi cobrar um pagamento”, finalizou outra.