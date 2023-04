Mãe decide cobrar aluguel da filha de 16 anos e afirma: ‘É justo, ela trabalha’

Uma mãe está sendo criticada depois de pedir a ajuda da filha para manter as despesas de casa. Segundo ela, que publicou no Reddit em busca de ajuda, o apoio financeiro seria uma forma da adolescente colaborar com as despesas de alimentação e transporte.

Sem se identificar, a mãe conta que sua filha de 16 anos começou a trabalhar como caixa há 2 meses. Como ela ainda está estudando seu trabalho é em meio período e somente em alguns dias da semana, mas o bastante para garantir um pequeno valor por mês.

“Ontem eu e meu marido conversamos com ela sobre ela ajudar com as despesas de casa usando parte de seu pagamento para isso. No caso ela daria um valor simbólico que usaríamos para pagar parte da comida e combustível. Como nós dois já tivemos 16 anos e também contribuíamos com as despesas de casa nessa idade, achamos justo”.

“Eu não vou expulsá-la de casa ou fazer algo caso ela se recuse. Só achamos que seria uma boa forma de educá-la e nos ajudar. Não estamos em um bom momento e o valor realmente faria uma boa diferença para nós”.

Ela se recusou

Seguindo com seu relato, a mãe conta que a filha recebe aproximadamente 200 dólares por mês (aproximadamente R$988) e que pediria a ela uma contribuição de 40 dólares (R$198).

“É praticamente o mesmo valor que ela gasta com o aplicativo de músicas somado ao valor da gasolina que eu gasto para levar e buscar ela no trabalho”, conta a mãe.

“Ela disse que isso é injusto e que, como menor de idade, ela deveria estar juntando seu dinheiro. Acontece que ela ficará com a maior parte do dinheiro para guardar o gastar como quiser, eu só queria a ajuda extra para as despesas que estou tendo para levá-la ao trabalho diariamente”, finaliza.

Entre os usuários que responderam a publicação, as reações foram divididas.

“Você agiu errado ao falar sobre uma ‘cobrança de aluguel’. Se você tivesse sido sincera e explicado a situação para sua filha, isso seria diferente. Ela está certa por não se sentir responsável pelas despesas de casa”, comentou uma pessoa.

“Eu acredito que é uma boa ideia para ensinar os adolescentes a terem responsabilidades e pagarem pelas coisas, eu só diminuiria um pouco os valores”, comentou outra pessoa.