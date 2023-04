Jovem fica inconformada com o comportamento da sogra: ‘Tenta me intimidar’

Uma jovem está passando por problemas com a mãe de seu namorado e não sabe como contornar a situação. Segundo ela, que publicou a história no Reddit de forma anônima, a sogra insiste em compará-la com outras jovens e com as ex-namoradas do rapaz.

Relatando seu caso, a mulher conta que está namorando há 1 ano com o rapaz e que desde o princípio encontrou uma certa resistência por parte de sua sogra.

“Sempre que meu namorado comenta sobre como gostava de dançar ela comenta que não entende como ele nunca namorou nenhuma das companheiras de dança dele. Em outras situações ela fez questão de lembrar sobre como comprava preservativos para ele quando ele tinha 15 anos e saia com outras garotas. Tudo isso de forma intencional e sempre na minha frente”, conta.

“Basicamente, isso tudo começou quando eu peguei meu namorado criando personagens de The Sims inspirados em suas ex-namoradas e parceiras de dança. Ele sempre as vestia com lingeries reveladoras e as colocava em um relacionamento com seu personagem. É estranho, eu sei, e isso me magoou muito e eu acabei conversando com ele e com a mãe dele, que me apoiou na época, mas agora fica fazendo estes comentários desnecessários”.

A situação piorou ainda mais

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a situação piorou quando ela e o namorado revelaram a mãe dele que estão pensando em alugar um apartamento juntos.

“Ela começou a me tratar de forma diferente e me forçou a visitar menos sua cassa. Eu detesto a forma como ela está agindo e como está me tratando. Praticamente ela diz que estou roubando o filho dela”.

“A mãe dele saiu de casa aos 17 anos para morar com o namorado, nós temos mais de 20 e tomamos essa decisão juntos uma vez que somos adultos. Meu namorado é apegado com sua mãe e eu sou extremamente independente, então isso me fez ficar incomodada a ponto de dizer a ele que nunca vou amar sua mãe por ela ser tão influenciada assim por essas situações. Eu agi errado?”.

Leia também: Marido reclama após esposa querer viajar com amigas solteiras

Em resposta, diversas pessoas alertaram a jovem não só sobre a sogra, mas também sobre os comportamentos do namorado dela.

“Sinto muito por isso, mas os comportamentos do seu namorado com o jogo são perturbadores e um grande sinal de alerta. Ele não parece respeitar as mulheres e as vê como objetos. Você merece coisa melhor”, comentou uma pessoa.

“Você tem problemas com a sogra e o namorado. Reconheça isso e veja que você está namorando uma pessoa repleta de sinais de alerta. Por favor, repense seu relacionamento”, finalizou outra.