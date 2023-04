Após superar depressão, mãe luta para impedir que a irmã ganhe a custódia do seu filho

Uma mãe precisou utilizar o Reddit para desabafar depois de ser criticada por tentar recuperar a guarda de seu filho. Após lutar contra uma depressão pós-parto, ela agora tenta impedir sua irmã de conseguir a guarda definitiva do menino.

Em um relato emocionado, a mãe, de 30 anos, conta que teve o filho no último ano. Segundo ela, a situação ficou complicada após dois meses do nascimento quando ela começou a perceber os sinais da depressão pós-parto e decidiu pedir ajuda.

“Eu conversei com meu marido e ele pediu afastamento do trabalho para me apoiar. Nós começamos a fazer o tratamento juntos e em duas semanas eu estava medicada. Eu passei essas duas semanas em um hospital e quando sai, mesmo medicada, não me senti boa o bastante para suprir as necessidades de um recém-nascido, então pedi a ela para cuidar do meu filho enquanto eu melhorava”.

“Preciso admitir que nos piores momentos eu pensava em dar meu filho a ela e me separar do meu marido, mas consegui vencer esses pensamentos e em algum tempo eu já estava melhor e comecei a sentir falta do meu bebê”, revela a mãe.

Elas foram ao tribunal

Seguindo com seu relato, a mulher conta que conversou com a irmã e estipulou uma data para que ela e o marido fossem buscar o filho em sua casa. No entanto, ela foi surpreendida ao descobrir que a irmã entrou na justiça com um pedido de guarda do sobrinho, alegando que a irmã tinha problemas de saúde mental e que não queria o filho.

“Ela disse que eu deveria provar ao juiz que sou uma mãe adequada, e foram meses de batalha até conseguirmos meu filho de volta em janeiro deste ano”.

“Apesar disso, sinto que algumas pessoas da família me julgam e dizem que eu estraguei tudo com minha irmã e meu bebê. Eu entendo eles, e sei que talvez ela fosse uma mãe melhor, mas meu filho é meu amor, e ele está indo tão bem e crescendo forte. Eu não consigo entender como eles estão magoados por eu querer cuidar do meu filho”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve apenas agradecer a irmã por ter estado lá para ela e seu filho durante um momento difícil.

“Agradeça sua irmã por cuidar bem do seu filho durante todo esse tempo e por garantir que ele esteja em uma casa onde é cuidado e amado adequadamente”, comentou uma pessoa.

“Os únicos errados nessa história são os que dizem que sua irmã deveria ficar com seu filho. Ela agiu certo e buscar um suporte legal e clínico que garantisse sua sanidade para cuidar do bebê”, finalizou outra.