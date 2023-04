Mulher pede o divórcio após o marido afirmar que queria sair com a melhor amiga dela

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit após seu casamento, de 10 anos, chegar ao fim de forma improvável. Ao que tudo indica, as reais intenções de seu marido ao conhecê-la foram reveladas.

Conforme publicado pelo The Mirror, o post viralizou em pouco tempo depois de ser publicado pela mulher, identificada apenas como Amber.

Em seu relato, a mulher conta que conheceu o marido quando tinha 18 anos. Ele e sua melhor amiga, Sarah, acabaram se tornando um grupo de amigos e, com o tempo, cada um deles foi tendo os interesses amorosos revelados.

Enquanto Sarah começou a namorar com outra pessoa de fora do grupo, ela e seu marido passaram mais tempo juntos e acabaram se aproximando. Ela então decidiu revelar seus sentimentos e ele confessou também estar gostando dela.

Com isso, eles se casaram aos 22 anos, enquanto Sarah também se casou com outra pessoa. No entanto, uma confissão feita durante um jantar colocou tudo a perder.

Ela pediu o divórcio

Seguindo com seu relato, Amber conta que as coisas complicaram quando ela e o marido receberam Sarah e seu marido para jantar.

“Estávamos brincando sobre as coisas que fazíamos quando mais novos e meu marido mencionou que sempre teve uma queda por Sarah, mas como ela arrumou um namorado ele acabou desencanando e se apaixonando por mim. Meu mundo desabou”.

“Percebi que meu casamento de 10 anos era apenas meu marido se contentando com seu ‘prêmio de consolação’. Eu nunca fui sua primeira opção. Depois disso eu perdi toda a admiração por ele”, revela.

“Nós passamos seis meses dormindo separados e sinto que desperdicei minha vida. Estou desapontada com ele e comigo”.

Ao atualizar a postagem, ela revela que acabou descobrindo que seu marido e Sarah decidiram dar uma chance um ao outro e acabaram se mudando para sua antiga casa, a forçando a ficar na casa de sua mãe por um tempo.

Como tudo tem dois lados, um podcast recentemente revelou que o homem também decidiu compartilhar sua versão da história, e afirmou ter estragado seu casamento por uma revelação e “um caso de uma noite”.

Segundo ele, o casal já passava por momentos ruins e quando Sarah e o marido apareceram para jantar ele sentiu inveja da felicidade deles. “Agora arruinei dois casamentos e me arrependo disso”.