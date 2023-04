Mulher acusa a cunhada de bullying após seu nome virar um “mau exemplo”

Cansada de ver seu nome se tornar uma “piada” na boca da cunhada, uma mulher decidiu tomar as rédeas e confrontar a irmã de seu marido após ela insistir que seu nome é um “bom exemplo de como não nomear um bebê”.

Irritada, ela decidiu compartilhar sua história no Reddit e pedir a opinião de diversas pessoas sobre como agir nessa situação.

“Meu nome é Wren e sou casada com Jax. Estamos juntos desde que tínhamos 19 anos e conheço a família dele desde o princípio do nosso relacionamento. Nós somos muito próximos, com exceção da irmã dele, Kate”.

“Ela tem uma cisma contra o meu nome e sempre que quer dar um exemplo sobre nomes ruins, usa Wren”, conta.

“A primeira vez que eu me lembre foi quando nós ainda éramos apenas namorados. Ela estava grávida de seu filho e deixou escapar em um jantar que estava debatendo nomes com o marido, e que estava aberta a qualquer possibilidade desde que não fosse Wren”.

“Na mesma hora os pais e o irmão dela chamaram atenção, mas ela simplesmente ignorou”.

O nome dela continua sendo motivo de críticas

Seguindo com seu relato, a jovem conta que mesmo com as sinalizações de seus pais e do irmão, Kate segue usando o nome dela como exemplo de “como não nomear uma criança”.

“No sábado estávamos na casa dos pais do meu marido. Eu estava com meu filho e Kate com seus dois mais novos. Outro familiar chegou e começou a pedir opiniões sobre como nomear seu bebê, e novamente Kate usou meu nome como exemplo ruim”.

“Dessa vez ela foi mais dura e disse que era ridículo e que não era um nome. Eu entrei no meio e disse que ela odeia meu nome e eu entendo isso, mas ela deve parar de usá-lo como exemplo ruim sempre que pode. Eu amo meu nome e não quero ouvir ela falando mal dele ou ofendendo os meus pais por sua escolha”.

“A prima dela ficou chocada e Kate me disse que eu não tenho direito de controlar sua opinião e o que ela pode ou não dizer. Meu marido disse que ela ultrapassou os limites, mas ela diz que fui eu”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, está claro que quem passou do aceitável foi Kate.

“Ela é uma pessoa horrível! Por que insistir em te insultar? Por mais que ela não goste do seu nome, não faz sentido ela dizer isso repetidamente. É desnecessário e mesquinho”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter se defendido há tempos. É bom saber que seu marido e a família dele te defendem, mas você é o alvo dela e os agressores não param até o alvo se mostrar firme”, comentou outra.