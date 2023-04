Irmãs da noiva a abandonam durante casamento e afirmam: ‘Ela estava fora de si’

Duas jovens decidiram tomar uma difícil decisão e abandonar a irmã no dia do casamento dela. Segundo relato feito por uma delas, as exigências da noiva estavam “insuportáveis”.

Conforme publicado pelo The Mirror, uma das irmãs da noiva, que não se identificou, conta que a noiva é conhecida por seu comportamento “naturalmente mandão e controlador”.

Por causa disso, ela e sua irmã Mary passaram por alguns problemas durante os preparativos e no dia do casamento.

“Todo o nervoso com o casamento fez minha irmã agir de forma mais controladora e mal-humorada. Ainda mais com a nossa irmã mais nova, Mary, que é uma pessoa que sempre buscou sua aprovação e atenção”.

“Mary precisou mudar a cor do seu cabelo, emagrecer e até mesmo cuidar das crianças durante a recepção! Ela ainda precisou tirar uma semana de folga do trabalho para ajudar nossa irmã a preparar tudo simplesmente porque minha irmã queria que ela fizesse isso”.

As coisas pioraram no casamento!

Segundo a jovem, as coisas ficaram ainda piores durante os preparativos para o casamento.

“Em determinado momento ela viu Mary comendo e fez um comentário grosseiro sobre esse ser o motivo pelo qual ela parece enorme no vestido. Vestido esse que minha irmã propositalmente comprou 2 números menores do que o tamanho de Mary. Eu mordi a língua e tentei entender que era apenas a pressão do casamento”.

“Peguei minha irmã mais nova e fui com ela fazer nossa maquiagem e cabelo em outra sala para evitar novos comentários desnecessários”.

As coisas complicaram ainda mais na recepção, quando Mary acreditou que deveria cuidar das crianças para elas não atrapalharem as fotos e a filmagem, mas na verdade deveria estar acompanhando a noiva.

“Peguei minha irmã mais velha gritando com ela a plenos pulmões! Aparentemente tinha algumas fotos que minha irmã queria e que não conseguiu porque Mary estava cuidando das crianças”.

“Eu entrei no meio da confusão e ela começou a gritar comigo e a dizer que nós estávamos arruinando seu casamento, eu disse que faríamos melhor no próximo. Com o nervoso e o vestido apertado, Mary começou a passar mal e eu a tirei de lá. Perdemos 70% da recepção e a deixamos sem babá”.

Para os usuários, ela fez o melhor que pode para proteger sua irmã mais nova.

“Sua irmã mais velha é horrível! Você e Mary fizeram o melhor que podiam ter feito. Espero que você faça sua irmã se desculpar com vocês duas”, comentou uma pessoa.

“Entendo o estresse de planejar um casamento, mas fazer alguém emagrecer e pintar o cabelo é absurdo”, finalizou outra.