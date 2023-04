Em busca de solteiras, homem sai pela cidade com carro escrito ‘recém-divorciado’

Um homem decidiu celebrar o fim de seu casamento de uma forma inusitada e bem-humorada. Após 23 anos de relacionamento, Angus Kennedy, 58 anos, afirma que o casamento chegou ao fim de forma amigável.

Conforme publicado pelo The Mirror, o casamento de Angus e Sophie chegou ao fim de forma amigável e após os dois entrarem em um consenso. No entanto, reconhecendo que muitas pessoas passam por problemas durante a fase de separação, o homem decidiu decorar o carro para mostrar que esse período também pode ser benéfico.

“O divórcio nem sempre tem que ser um momento de melancolia, pode ser a celebração de um novo começo”.

“Eu e Sophie somos amigos, o relacionamento amoroso terminou, mas a amizade e o respeito permaneceram”, conta.

“Entramos com o pedido final do divórcio em janeiro, então achei que decorar o carro seria uma forma engraçada de celebrar essa etapa”, revela.

Processo longo e demorado

Segundo Angus, o processo de divórcio do casal teve início em julho de 2021, depois que os dois conversaram e concordaram em seguir caminhos separados. Pais de 5 filhos, entre 11 e 23 anos, eles dividem a guarda dos filhos mais novos, enquanto os mais velhos seguem independentes.

O adesivo “recém-separado”, foi projetado pelo próprio homem, que também terminou de decorar o capô do carro com fitas e flores. Além disso, o carro marca o início da escrita de um livro auxiliando as pessoas a buscarem por um novo parceiro após relacionamentos longos.

“Você tem que amar a si mesmo antes de esperar ser amado por alguém”, conta.

A atitude dele, inclusive foi aprovada por sua ex-esposa: “Eu queria um divórcio amigável para mostrar aos nossos filhos que é possível continuar com a amizade. Foi importante para mim dar esse exemplo a eles”.

“Nós passamos o Natal e a Páscoa juntos, assim como os aniversários e as vezes temos jantares em família. O carro foi um toque realmente engraçado e, para ser honesta, eu não esperava nada menos do que isso vindo dele”, finaliza Sophie.

Leia também: Mulher decide pedir o divórcio após o marido ‘se livrar’ do gato dela