Tio acidentalmente acaba nomeando o sobrinho com o nome de um Pokémon

Um homem está se sentindo culpado pelo fato do sobrinho ter um nome “diferenciado”. Enquanto a família estava reunida, ele acabou sugerindo o nome de um Pokémon como brincadeira, mas a irmã se apaixonou pelo nome e seguiu com a escolha.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem levou o caso ao Reddit onde detalhou como o sobrinho acabou recebendo o nome de um Pokémon.

“Estava de férias com a minha família e dirigíamos pelas montanhas em uma vã, enquanto minha irmã mais nova estava falando sobre seu filho recém-nascido e buscando por inspirações de nome”.

“Todos estavam comemorando e aparentemente ela ainda não tinha decidido. Por algum motivo eles queriam nomes únicos e que começassem com a letra Z, não lembro ao certo a razão disso”, conta.

Ele deu uma ideia

Seguindo com seu relato, o homem conta que na ocasião estava jogando Pokémon Sword, no Nintendo Switch, e acabou dando de cara com um Pokémon com nome começado com a letra Z.

“Eu tinha acabado de capturar um Zacian, e foi minha segunda tentativa de capturar um, como consegui, decidi comemorar”.

“Em tom de brincadeira eu disse que Zacian era um nome legal, e que significa espada em japonês. Na mesma hora todos adoraram e acabou se tornando oficial”.

“Só minha irmã mais velha e minha namorada sabem a verdade sobre a origem do nome, então estamos comprando presentes relacionados a Pokémon para o bebê como forma de revelar o motivo do nome”.

No entanto, o tio gamer acabou cometendo um erro e entendeu errado o significado da palavra, já que um fã do jogo prontamente afirmou: “Zacian não significa espada em japonês, é apenas a junção de Za com Ciano, assim como seu companheiro Zamazenta é a junção de Za + Magenta”.

Em pouco tempo, diversas pessoas comentaram a publicação do homem e compartilharam sua opinião.

“Não é como se seu sobrinho acabasse se chamando Pickachu”, comentou uma pessoa.

“Quando eu tinha 13 anos minha mãe engravidou e pediu ideias de nome de bebê. Eu brincando disse Jor-El, o nome do pai do Superman. Meu irmão Jor-El tem 23 anos agora e adora seu nome”, comentou outra pessoa.

“Eu esperava algo como Squirtel”, comentou uma terceira ao que outra pessoa completou: “Meu irmão queria que nosso irmão mais novo se chamasse Cinderela e insistiu nisso mesmo quando soube que era um menino”, finalizou.