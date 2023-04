Mulher decide pedir o divórcio após o marido ‘se livrar’ do gato dela

Uma mulher decidiu pedir o divórcio depois que o marido decidiu doar seu amado gato de estimação enquanto ela estava tirando umas férias. O gato, adotado há 2 anos, foi uma forma dela lidar com a perda de seu pai.

Conforme relato da mulher, feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a ligação entre ela e Benji, o gato, aconteceu em um momento delicado de sua vida.

“Eu o resgatei quando ele era pequeno e cabia na palma da minha mão. Desde então ele e eu somos inseparáveis. Pode parecer loucura, mas acho que Benji é a reencarnação do meu pai, pois quando olho em seus olhos eu sinto algo além de ser um simples gato”.

“Meu marido acha isso estranho e doentio, e diz que meu vínculo com o gato o assusta e deixa desconfortável, principalmente por eu acreditar que o gato tem parte da alma do meu pai”, conta a mulher.

Porém, ao voltar de uma viagem na companhia de sua mãe e irmã, ela se surpreendeu ao descobrir que o gato ficou na casa de um amigo do trabalho do marido.

“Eu liguei para o cara e pedi meu gato de volta. Ele disse que meu marido deu o gato para ele e que ele não vai me devolver o meu gato! Meu marido não tinha esse direito”.

“Estou perdida e meu gato deve estar estressado agora, ele nunca passou por algo assim”, conta.

Ela descobriu toda a verdade

Seguindo com seu relato, a mulher conta que registrou um boletim de ocorrência na esperança de recuperar o gato, mas ao falar sobre o ocorrido com a esposa do amigo do marido, ela descobriu que o gato nunca ficou lá.

“Ele deixou meu gato em um abrigo local. Eu rastreei o abrigo e fui resgatar meu menino. Levei todos os documentos necessários para comprovar que sou sua tutora inclusive o registro do microchip. Depois o levei para a casa da minha irmã, onde também vou ficar”.

“Minha irmã se divorciou e casou novamente, então ela vai me ajudar em todo esse processo de me preparar para o divórcio. Não estive em casa e não vi meu marido desde que fui buscar Benji. Tenho o apoio da minha família em todos os pontos possíveis”, finaliza a mulher.

Com o gato em segurança e de volta nos braços da tutora, os usuários do Reddit a aconselharam a realmente repensar sobre o casamento.

“Sim, é desconcertante ele montar um plano para se livrar do seu gato e ainda contar com a cobertura do seu amigo de trabalho. Ele parecia saber que isso destruiria seu casamento”, comentou uma pessoa.

“Se eu fosse a esposa do colega dele, também repensaria meu casamento”, finalizou outra.