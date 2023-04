Ela decidiu mentir sobre gostar do nome da sobrinha, mas seu plano deu errado

Uma mulher acabou deixando sua cunhada enfurecida ao esconder sua verdadeira opinião a respeito do nome de sua sobrinha. Para ela, essa foi a decisão lógica a ser tomada uma vez que não gostou muito da escolha dos pais, mas não queria contrariá-los.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher levou o caso ao Reddit, onde contou com a opinião de diversas pessoas.

Sem se identificar, ela conta que a cunha deu à luz em janeiro e decidiu nomear a filha de Elizabeth.

“Antes da bebê nascer ela pediu a minha opinião sobre o nome e eu disse que era adorável, ela ficou feliz, teve a bebê e seguiu sua vida sendo feliz”, revela.

“Acontece que eu não sou realmente apaixonada por esse nome. Aprendi a não dar uma opinião negativa sobre o nome das pessoas ou sobre o nome dos bebês escolhido pelos pais. Guardo esses pensamentos para mim”.

“Um dia eu estava com ela quando encontrei a mãe de um dos meus alunos, que me apresentou seu filho mais novo. Quando ela fez isso eu disse que adorei o nome e que é um dos nomes da minha lista para quando tiver um bebê. Minha cunhada fechou a cara na mesma hora e me perguntou por que eu tinha esse nome na minha lista e não tinha mencionado ter Elizabeth também”, conta.

Ela tentou explicar

Seguindo seu relato, a mulher conta que tentou de todas as formas possíveis explicar seus motivos para a cunhada, mas nenhuma das explicações foram aceitas e ela acabou sendo acusada de odiar o nome da sobrinha e mentir para a cunhada.

“Ela ficou chateada e me disse que eu deveria ter dito a ela que odiava o nome e o achava feio. Depois saiu furiosa”.

“Ela ligou para o meu marido e contou a ele sobre o que aconteceu, e ele na mesma hora disse que ela estava exagerando, o que eu concordo. Ela disse que eu estava sendo falsa em elogiar o nome enquanto não gosto dele, e ele disse que eu nunca disse que não gosto do nome”.

“É verdade que não sou fã do nome, mas acho péssimo opinar sobre o nome do filho dos outros e considero essa opinião algo pessoal. Mas estou errada nessa situação?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente ao guardar sua opinião.

“Tudo o que você disse é a forma mais básica e sensata de lidar com nomes “, comentou uma pessoa.

“Ela está exagerando. Você pode gostar de um nome, mas isso não significa que ele estará em sua lista de ‘possíveis nomes de bebê’. Ele pode simplesmente não ter um significado especial para você em comparação a outros nomes. Ela está exagerando”, finalizou outra.