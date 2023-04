Casamento quase termina em briga após madrinha se incomodar com uma das convidadas

Uma jovem decidiu desabafar depois de passar por momentos estressantes durante o casamento de uma das suas melhores amigas. Indo ao Reddit, ela contou em detalhes como uma das madrinhas quase causou uma grande confusão ao não gostar, e até mesmo criticar, suas escolhas e atitudes.

Sem se identificar, a jovem revela que o casamento de sua amiga foi em outro país, e que foi difícil comparecer uma vez que ela havia acabado de terminar a faculdade e estava em busca de um emprego.

“Como a noiva é uma grande amiga, nós fizemos alguns ajustes e eu consegui ir sozinha pois não queria perder o casamento dela por nada!”

“Foi uma viagem de uma semana, onde começamos celebrando a despedida de solteira dela e terminamos no casamento. Para isso, levei comigo um vestido próprio para o casamento e roupas para as demais atividades que faríamos”.

Uma das madrinhas não gostou de suas atitudes

Seguindo com seu relato, a jovem revela que pouco tempo após chegar e encontrar as demais meninas e a noiva, ela recebeu uma mensagem de sua mãe informando sobre o falecimento de sua tia.

“Falei com minha mãe e ela me disse que o funeral seria em 2 semanas e pediu para eu ficar no casamento. Viagens de última hora são complicadas e extremamente caras, e tudo já estava pago para eu permanecer lá pela semana”.

“Como não queria causar uma cena, e eu estava de luto, conversei sozinha com a noiva e expliquei a situação, avisando que ao longo do dia precisaria sair para conversar ao telefone com minha mãe por um momento. Ela foi um doce e me deu todo suporte possível”.

No entanto, uma das madrinhas não gostou nada disso e fez questão de comentar sobre a ausência dela com os demais presentes.

“Ela começou a fazer comentários passivo-agressivos sobre ‘sair no meio de uma atividade’ para ficar ao telefone. Eu apenas ignorei porque não queria causar uma confusão e a noiva, que é quem importa, estava ciente de tudo”.

Porém, pouco antes do casamento ela descobriu que coincidentemente seu vestido era da mesma cor do das madrinhas, mas em modelo completamente diferente, o que ainda assim poderia causar uma confusão.

“Conversei novamente com minha amiga e ela disse que não tinha problema algum com isso e que estava feliz em eu estar lá para ela. Então no dia do casamento eu me arrumei e perguntei se ela precisava de ajuda, ao que ela disse que sim e me convidou para acompanhá-la em sua suíte”.

“Assim que me viu, a madrinha começou a me criticar por estar usando um vestido ‘igual ao delas’ e mesmo sabendo que a noiva estava bem com isso, ficou me criticando durante todo o casamento. Não sei por qual motivo ela cismou comigo, mas estou feliz que eu ignorei todas as suas tentativas de causar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente enquanto a madrinha apenas colocou suas inseguranças para fora.

“Ela provavelmente estava insegura em relação a sua amizade com a noiva. Casamentos são capazes de trazer diversas emoções escondidas”, comentou uma pessoa.

“Algumas pessoas apenas gostam de fazer drama e ficam frustradas quando não sai como o planejado”, finalizou outra.