Após término de namoro, homem vai a restaurante e exige ser servido pela ex

Uma mulher ficou completamente em choque ao descobri que o ex-namorado foi jantar com a família no restaurante em que ela trabalha. Além de sua presença no local, ele exigiu ser atendido por ela.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem garçonete contou seu relato no Reddit, onde pediu a opinião de outras pessoas sobre a forma como lidou com a situação e sobre o comportamento do rapaz.

Sem se identificar ela conta: “Meu ex e seus pais estavam saindo para jantar e eu dei a ideia deles irem ao restaurante que eu trabalho pois é um lugar legal e eu gosto dos pais dele”.

“No entanto, ele sabe que eu odeio servir as pessoas que eu conheço ainda mais quando usam isso como desculpa para ‘me ver’. Se queria me ver então por que não se planejou para fazer isso em uma folga? Eu me sinto humilhada”.

“Disse que faria meu trabalho se estivesse no rodízio, senão eu apareceria apenas para dizer um oi”, revela.

Ele pediu para ser atendido especificamente por ela

Seguindo seu relato, a jovem conta que ao chegar no trabalho descobriu que o ex requisitou especificamente para ser atendido por ela.

“Eu pedi ao gerente para alocá-los em outro lugar e fiquei aborrecida com a atitude do meu ex. Quando eles chegaram foram colocados em outra área do restaurante e ficaram chateados por não serem servidos por mim”.

“Depois de 4 horas eu consegui pegar meu telefone e descobri que os pais dele estão me odiando por eu não os ter servido”.

“Eu não conseguia lidar com isso! Agora me sinto como a errada”, conta.

Para os usuários do Reddit, o errado foi o namorado dela.

“Ele vai jantar com os pais onde você trabalha, você estabelece um limite e ele especificamente quebra esse limite. Quando ele não consegue o que quer ele te ofende? Você não é a errada, ele é que é”, comentou uma pessoa.

“A reação dele sobre você trabalhar enquanto deveria ‘trabalhar atendendo a ele’ já diz tudo o que você precisa saber”, finalizou outra.