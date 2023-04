Sobrinho joga anel de noivado da tia no vaso sanitário e é forçado a comprar outro

Uma mulher ficou enfurecida ao descobrir que um de seus sobrinhos pegou escondido seu anel de noivado. Ao ser descoberto, o menino tentou “se livrar das evidências” ao jogar a peça no vaso sanitário.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar a história no Reddit após ser acusada de estar “exagerando” ao exigir que o sobrinho e seu irmão comprem um novo anel.

Sem se identificar, ela explica: “Eu organizei um jantar em família no fim de semana e meu irmão veio com meus sobrinhos”.

“Estava acostumada a usar o meu anel de noivado o tempo todo, mas ultimamente passei a usá-lo só em ocasiões especiais, o deixando guardado no meu closet a maior parte do tempo. Enquanto eu limpava a mesa de jantar, meus sobrinhos foram brincar e os adultos estavam na área externa conversando. Meu irmão não ficou de olho nos filhos dele”, conta.

“Meus sobrinhos acabaram entrando no meu quarto sem ninguém perceber e começaram a brincar com minhas coisas, inclusive meu anel de noivado! Quando fomos procurá-los eles entraram em pânico já que sabiam que não deveriam estar lá, e deram descarga no meu anel”.

Ela está exigindo um novo!

Irritada com a situação, a mulher conta que na mesma hora decidiu exigir ao irmão que desse um novo anel para ela, igual a peça perdida.

“Enviei a ele uma foto do recibo original do anel com o valor e modelo e pedi a ele que reembolsasse pelo anel que meu sobrinho deu descarga. Ele começou a me xingar dizendo que meu sobrinho é apenas uma criança e que somos família. Depois se recusou a reembolsar meu anel”.

“Disse a ela que vou levá-lo ao tribunal se fizer isso, mas minha família está ao lado dele e acha que meus sobrinhos não devem ser responsabilizados. Estou me sentindo perturbada porque o anel tem um grande valor sentimental para mim”, finaliza.

Para os comentaristas, ela fez certo em agir dessa forma uma vez que o irmão deveria ser responsável por cuidar adequadamente das crianças.

“Ele não estava cuidando dos filhos, então a culpa é dele e ele deve substituir o seu anel”, comentou uma pessoa.

“Crianças de oito e quatro anos são grandes o bastante para saberem que seus atos têm consequências. Em alguns casos, essas consequências são realmente caras”, comentou outra.

“Seus filhos, suas responsabilidades. Eles entraram em um lugar que sabiam que era proibido, pegaram algo que sabiam que não deveriam pegar e depois ainda deram descarga para esconder a provas. Eles sabiam o que estavam fazendo, não eram apenas crianças brincando”, finalizou uma terceira.