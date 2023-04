Mulher reclama após o namorado não concordar com viagem entre amigos

Após um bom tempo de planejamento, um casal apaixonado viu suas férias românticas serem destruídas depois que o homem não conseguirá mais viajar. Diante disso, para não perder o dinheiro, a mulher sugeriu levar uma amiga com ela, mas sua ideia não foi bem recebida.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Mumsnet onde, sem se identificar, contou que não sabe como reagir diante da atitude do companheiro.

“Nós reservamos férias de luxo com tudo incluso no exterior. Fizemos isso alguns meses atrás então foi realmente um imprevisto ele não poder viajar. Tentamos de tudo, mas é improvável ele conseguir ir”, revela.

“Não temos como reagendar ou pedir um reembolso por causa da proximidade da viagem, como nós ganhamos bem, acabamos pagando tudo adiantado”.

Ela deu uma sugestão, mas ele não gostou

Diante da situação, a mulher sugeriu levar uma amiga sem cobrar a viagem da mulher, já que eles não terão como conseguir o dinheiro de volta.

“Ela pode pagar algumas coisas ou refeições quando formos, sei que ela vai se oferecer para ajudar com algum valor simbólico, mas como já está pago a nossa outra opção é eu ir sozinha ou perder todo o valor da viagem”.

“Além do mais, seria pior pedir a ela para pagar parte do valor do que perder essa quantidade. Ela tem um filho com algumas questões de saúde mental e ganha pouco. Apesar disso, tem sido uma grande amiga para mim nos últimos anos”, revela.

Apesar das justificativas da companheira, o homem foi contra a escolha pois acredita que a amiga dela deve pagar o valor integral da viagem ou não ir. Para os usuários do Mumsnet, ela está correta em querer levar a amiga sem cobrar.

“Você é gentil e generosa, mas seu companheiro não. Ele prefere que você perca a viagem ou vá sozinha”, comentou uma pessoa.

“Se não é algo reembolsável então não acho errado oferecer de graça! O dinheiro já foi gasto e não vai voltar, então é melhor alguém aproveitá-lo”, finalizou outra.