Sogra pressiona nora para anunciar a gravidez descoberta recentemente

Um casal está passando por momentos de tensão envolvendo a recente descoberta de uma gravidez. Enquanto eles desejam manter a gestação em segredo ao longo dos meses iniciais, a mãe do homem insiste que eles façam a revelação o quanto antes.

Pressionada, a mulher grávida decidiu contar seu caso no Reddit e pedir o apoio de outras pessoas com dicas sobre como lidar com essa situação.

Sem se identificar, ela conta que descobriu recentemente estar grávida de seu primeiro filho. “Eu não quero anunciar antes do nascimento. Quero minha privacidade e quero que esse momento seja nosso, não das outras pessoas”, conta a mãe.

“Apesar disso, meu marido sugeriu que devemos contar para sua mãe porque como ele é militar e viaja sempre, é difícil ter algum contato mais próximo com ela. A última vez que se viram foi há 5 anos”, explica.

“Como a mãe dele também não tem uma situação financeira boa, ela precisaria guardar algum dinheiro para nos visitar quando o bebê nascer, o que é justo, então eu concordei com ele e contarmos a ela mesmo eu querendo manter isso entre nós”.

A sogra insiste em revelar a novidade

Segundo a mulher, a partir do momento em que ficou sabendo sobre a chegada do bebê, a sogra passou a pressionar o casal para revelar a novidade, chegando a insinuar sobre o “segredo do filho” para outras pessoas.

“Ela fala para suas filhas, irmãs do meu marido, que tem um segredo e não pode contar a elas, como se fosse uma adolescente! Ela confessou que quase contou para as filhas, mas diz que ‘se segurou’ para não fazer isso”.

“Estou espantada com o fato dela ser tão egoísta e incomodada com a possibilidade dela contar nosso segredo para todos. Não sei o que fazer”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, infelizmente ela não tem o que fazer nessa situação.

“Infelizmente é tarde demais para fazer qualquer coisa. Vocês não podem dizer a ela que isso não aconteceu e estão fisicamente distantes para controlar as atitudes dela. Talvez vocês possam tentar impor alguma consequência caso ela conte para alguém”, comentou uma pessoa.

“Ela provavelmente já contou para suas cunhadas. Se você quer ter alguma chance de ser a pessoa a fazer a revelação, faça o quanto antes”, finalizou outra.