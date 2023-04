Jovem é expulsa do casamento da irmã por ser “nova demais” para a ocasião

Uma jovem de 19 anos decidiu compartilhar sua história no Reddit e pedir a opinião de outras pessoas. Segundo relato, ela foi “removida” do casamento de sua irmã por ser “nova demais” para a ocasião, mas foi substituída por uma prima três anos mais nova do que ela.

Sem se identificar, a jovem conta que tem outros 3 irmãos, sendo duas mais velhas e 1 mais novo. A noiva em questão é uma de suas irmãs mais velhas, de 24 anos, e que nunca foi muito próxima a ela. Ainda assim, a noiva a convidou para ser uma das madrinhas junto de sua outra irmã mais velha.

“Quando fomos comprar nossos vestidos minha irmã estava extremamente mandona e não levou em conta a opinião de ninguém! Ela acabou escolhendo um modelo nude horrível e que ainda por cima era caro. Como eles não tinham o meu tamanho na loja, precisaram mandar fazer sob medida, o que o deixou mais caro ainda”, revela.

“Para contextualizar, sou aprendiz de manicure e ganho pouco por mês sendo que a maioria do meu pagamento eu uso para pagar meu aluguel, ainda assim, comprei o vestido que era mais da metade do valor do meu salário”.

Ela foi desconvidada do casamento

Seguindo com seu relato, a jovem revela que a pouco tempo a irmã revelou que está grávida e agora, um mês antes do casamento, está com quatro meses de gestação.

“Ela veio até mim e disse que eu não poderia mais ir ao casamento porque sou jovem demais para isso e ficou um tempo falando sobre a importância de eu entender isso. Eu disse a ela que ela poderia ter falado antes por conta de todos os gastos que eu tive com o casamento, mas ela apenas ignorou e disse que eu tenho que entender uma noiva grávida”, conta.

“Contei isso pros meus pais e eles ficaram ao lado dela, mas disseram que iam conversar com ela para saber o motivo. Acontece que eu descobri que a nova madrinha dela é nossa prima de 16 anos! Como ela me expulsa por ser nova demais e coloca uma adolescente como madrinha?”, finaliza a jovem inconformada.

Para os usuários do Reddit, ela deve ignorar a situação e deixar o casamento de lado.

“Devolva o vestido e não vá ao casamento nem compre um presente para sua irmã. Ela vai se divorciar nos próximos anos e sua família está sendo tóxica”, comentou uma pessoa.

“Eu gostaria de saber qual o verdadeiro motivo dela já que a justificativa que foi dada obviamente não procede. Espero que você consiga o reembolso de tudo o que gastou”, finalizou outra.