Crianças roubam carro e viajam para encontrar pessoa que conheceram na internet

Uma garota de 12 anos moradora da Flórida roubou o carro do pai juntamente com amiga de 14 anos para encontrar uma pessoa que conheceu na internet.

De acordo com o New York Post, o destino das crianças era Louisiana, cerca de 6 mil quilômetros de distância.

Segundo o site, o caso ocorreu na última semana. A menina foi dada como desaparecida após publicar uma foto atrás do volante do carro do pai. Em seguida, ela foi encontrar sua amiga e saiu do estado.

As informações constatam que elas aparentemente estavam conversando com uma pessoa desconhecida via internet e planejaram o encontro em Louisiana.

As garotas conseguiram ir de Gainesville até Mobile, região do Alabama, um percurso de aproximadamente cinco horas. Faltavam apenas 150 quilômetros para o destino final.

Após o furto do carro e o desaparecimento, as imagens das garotas começaram a circular nas mídias televisivas em vários estados da região sul dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com a publicação, elas tiveram acesso a uma televisão em loja de conveniência e se assustaram com a repercussão do caso. Dessa forma, resolveram se entregar à polícia.

Novo ataque com machadinha em escola: desta vez autor é estudante de 13 anos

Em uma nova tentativa de chacina, um adolescente de apenas 13 anos atacou duas alunas usando uma machadinha na escola municipal Isaac de Alcântara, na zona rural de Farias Brito, no Ceará, nesta quarta-feira. As informações são do jornal O Povo.

O adolescente estuda na nona série da escola e invadiu uma sala do quarto ano com a arma na mão, ferindo duas crianças. Uma delas teve uma lesão superficial na parte de trás da cabeça, mas outra sofreu um corte profundo na testa, chegando a expor a base do crânio. Ela foi levada às pressas para o hospital Santo Antônio, em Barbalha, na região do Cariri.

A Polícia Militar foi rapidamente chamada e apreendeu o adolescente. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos.

A escola lamentou o atentado cometido pelo aluno e disse que está tomando todas as medidas necessárias para que o caso seja apurado.

