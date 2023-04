Pai não convida a filha para seu casamento com a desculpa de ‘cortar gastos’

Uma mulher ficou inconformada após não ser convidada para o casamento de seu próprio pai. Enquanto ele aproveitava uma luxuosa despedida de solteiro no exterior, ela foi informada de que não seria convidada para “poupar gastos”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua indignação no Mumsnet, onde pediu a opinião de outras pessoas sobre a atitude de seu pai.

Sem se identificar, ela conta que seu pai e sua madrasta anunciaram o casamento na festa de 2 anos do seu filho e disseram que não convidariam ninguém da família tirando a filha da noiva.

“Tudo começou no aniversário do meu filho em 2021. Foi algo aleatório e eles anunciaram o casamento durante a festa e depois disseram que ninguém foi convidado, tirando minha irmã de 13 anos”.

“Eu falei para o meu pai que fiquei chateada com isso principalmente por eu não ser convidada e minha irmã ser. Ele disse que eu estava ciúmes e exagerando, mas toda a família ficou magoada com essa decisão”, revela.

Ela fez uma descoberta revoltante

Seguindo seu relato, a mulher conta que recentemente descobriu que o casal planeja uma grande despedida de solteiro de luxo em Portugal, o que vai completamente contra o que eles planejam fazer para o casamento já que justificaram sua escolha usando os gastos.

“Só descobri isso porque ouvi minha madrasta conversando com minha tia! Estou louca em achar que isso é contraditório? Eles não me querem no casamento porque teriam que pagar, mas podem se divertir com os amigos em outro país durante uma viagem de luxo?”, questiona.

Entre os usuários do fórum, as reações foram divididas.

“Você precisa desejar felicidades a eles e superar isso. Eles não estão fazendo nada de errado”, comentou uma pessoa.

“Eu também ficaria magoada nessa situação Primeiro por incluir um filho e deixar o outro de fora. Depois por sua madrasta não te convidar para comemorar. Apesar disso, eu não diria nada, e também não mandaria um presente”, comentou outra.