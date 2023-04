Mulher é acusada de destruir casamento e afirma: ‘Foi culpa da noiva’

Uma mulher está sendo acusada de destruir o casamento de sua amiga. Inconformada com as acusações, ela afirma que a culpada de tudo foi a própria noiva, que a acomodou ao lado de seu ex-marido.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit onde a mulher contou em detalhes o ocorrido e justificou suas atitudes.

Sem se identificar, ela conta que se separou do ex quando os dois concluíram que buscavam por coisas diferentes na vida. Na ocasião, ele queria filhos, mas ela não.

Com o tempo, a mulher conheceu um novo parceiro e acreditou que estava na hora de seguir a vida.

“Depois de um ano da nossa separação eu acabei saindo com um amigo por uma noite e engravidei. Nós mudamos para outra cidade por causa dos nossos empregos e nos casamos depois do nascimento da nossa filha. Eu não tenho como ser mais feliz do que sou ao lado do meu marido. Estamos juntos há quase cinco anos e mais felizes do que nunca”, revela.

O ex-marido fez uma grande cena

Seguindo com seu relato, a mulher conta que foi convidada para um casamento onde seu ex também estaria presente. Como o homem não sabia da filha e do novo casamento da mulher, alguns amigos em comum ficaram preocupados com a reação dele, que não teve outros relacionamentos após o divórcio.

“Quando chegamos para o casamento nós notamos que estávamos acomodados ao lado do meu ex. Achei estranho e discretamente perguntei a noiva se não seria melhor mudar os lugares. Ela me ignorou”.

“Tempos depois meu ex estava bêbado e meu marido contou sobre a nossa filha para outra pessoa que estava próxima de nós. Meu ex fez uma grande cena e me acusou de mentir para ele sobre não querer filhos. Foi embaraçoso e nós saímos enquanto outros convidados levaram meu ex”, revela.

Segundo ela, alguns amigos a acusaram de esfregar sua felicidade na cara do ex, mas a noiva afirmou que ela estragou completamente o seu casamento e que não deveria ter mencionado a filha.

Para os usuários do Reddit, a própria noiva teve uma parcela de culpa no ocorrido.

“Você não fez uma cena, seu ex que fez”, comentou uma pessoa.

“Na verdade, a noiva está errada. Ela sabia de todo o drama e ainda aproximou vocês sabendo o que poderia acontecer. O ex pode ter errado por enlouquecer, mas foi colocado em uma situação ruim pela noiva”, comentou outra.