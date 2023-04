‘É o amor!’: Ex-ator pornô se casa com bilionário do ramo musical

Ex-ator pornô gay, personal trainer e animados de festas da terceira idade, Donovam Michael, de 30 anos, se casou no final de março em Beverly Hills, na Califórnia.

Seu parceiro é ninguém menos do que o bilionário David Geffen, de 80 anos, um dos empresários mais conhecidos no ramo musical nos Estados Unidos na última década.

A cerimônia foi noticiada pelo jornal New York Post, que esclareceu que o casal se conheceu quando Donavan, que dançava em festas e clubes gays e se apresentava em eventos para homens mais velhos, foi dar aula de musculação para o bilionário, em meados de 2020.

Desde então passaram a viver juntos e agora, no final de março, contraíram matrimônio em uma cerimônia reservada, com apenas quatro convidados.

Geffen é muito conhecido em Beverly Hills, já que tem uma fortuna estimada em R$ 38 bilhões e ajudou a criar, entre outros o estúdio de animação Dreamworks, em parceria com Steven Spielberg e fundou gravadoras como a Asylum Records, a Geffen Records e a DGC Records.

Já Donavan vem de um passado um tanto quanto obscuro, segundo notícia do New York post, tendo circulado no circuito gay da costa leste norte-americana e mudado de nome pelo menos duas vezes.

Uma ex-namorada dele disse que Donavan era o tipo de pessoa que pulava de cabeça em qualquer aventura e não estranhou seu casamento. “Ele é muito atraente”, disse.