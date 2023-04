Mulher considera terminar relacionamento após conhecer a casa do namorado

Uma mulher está se questionando sobre seguir, ou não, em frente com um relacionamento de três anos. Apesar de querer morar com o namorado, ela teme que a bagunça do homem seja um grande problema para eles.

Considerando terminar a relação, a mulher buscou por conselhos no Mumsnet, onde contou sua história e esperou pela opinião de outras pessoas. Conforme o The Mirror, a mulher não se identificou.

Ao se sentir desconfortável com a situação, ela explica: “Meu parceiro divide uma parte de um apartamento que está bagunçado, empoeirado e tem armários repletos de cupim”.

“Como os pais o visitavam sempre, seu apartamento era limpo e organizado quando começamos a namorar, mas agora isso mudou completamente”, conta a mulher preocupada.

Para tentar chamar a atenção do namorado, ela chegou a tentar dar “pequenos toques sutis” nele, comentando brevemente sobre a quantidade de poeira sobre os móveis e sobre como ele poderia organizar as coisas, mas o homem insiste que “prefere assistir televisão do que esfregar o chão e arrumar o quarto”.

Ela não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, a mulher revela se “sentir suja” quando está na casa do companheiro e não sabe como explicar a situação em que ele se encontra.

Creditando os hábitos do homem ao seu grupo de amigos, ela teme que terminar a relação possa ser pior para o companheiro que tem poucos “amigos sinceros” para se apoiar.

Para os usuários do fórum, ela realmente precisa colocar um ponto final na relação.

Leia também: Homem se irrita pela esposa grávida preferir ficar com o gato do que com ele

“Não deixe ele se mudar para sua casa! Se ele não consegue cuidar do próprio apartamento, então não vai virar uma pessoa organizada quando se mudar para morar com você. Você vai acabar ficando ressentida e magoada”, comentou uma pessoa.

“Parece que ele está esperando você assumir as tarefas domésticas. Que tipo de homem adulto precisa dos pais para limpar seu apartamento? Você ter pena dele não é uma base legal para um relacionamento”, comentou outra.