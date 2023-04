Um homem que está mudando de casa deixou a internet dividida ao elaborar uma pegadinha para os próximos moradores da residência.

O usuário do Reddit conhecido como Plasma compartilhou a ideia da ‘surpresa’ horripilante: uma cabeça de boneca ‘flutuando’ no forro do imóvel.

“Saindo de casa. Deixou algo no forro para quando os novos residentes começarem a bisbilhotar”, escreveu o homem, de acordo com o Newsweek. Ele também tirou uma assustadora da cabeça da boneca suspensa no forro da casa.

“Sempre que você se muda para um novo lugar, é sempre natural e divertido explorá-lo mais do que quando o viu pela primeira vez. A emoção de encontrar algo interessante, como um cofre lacrado ou uma sala escondida com paredes obriga a todos nós. Eu queria dar um aceno de cabeça brincalhão para o próximo inquilino da casa”, disse ele ao site.

Homem se muda e deixa ‘surpresa aterrorizante’ para nova família Imagem: reprodução PLASMA2002/REDDIT

Usuários do fórum ficam divididos

Entre diversos comentários, alguns usuários aprovaram a brincadeira, enquanto outros foram contra.

“Alguém vai cagar nas calças quando descobrirem”, brincou uma pessoa. Outro achou que a pegadinha poderia render problemas: “Alguém vai ter um ataque cardíaco”. Uma terceira pessoa ainda disse: “Isso é apenas maldade, cara”.

‘Brincalhão’ se defende

Após alguns comentários negativos, homem se defendeu.

“Muitas pessoas acham que fui longe demais ao jogar jogos mentais desnecessários, e alguns até me acusam de um futuro assassinato. No entanto, essa é a natureza de uma tempestade de comentários na Internet. Quase tanta reação quanto quando você usa uma palavra incorreta no título de sua postagem. Você só precisa levar tudo com calma e manter a cabeça erguida. Mas vamos encarar os fatos. Há também muito apoio das pessoas que podem usar a cabeça e entender a brincadeira da brincadeira.”

