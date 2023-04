Este foi o momento que jovem descobriu que incômodo em seu olho era algo totalmente inusitado

Você possivelmente já deve ter escutado relatos de pessoas que buscaram auxílio médico e no fim das contas foi descoberto que seus corpos abrigavam objetos e outras coisas inusitadas, não é mesmo?

Para quem ficou curioso sobre o questionamento anterior, um vídeo viralizou recentemente no TikTok e chamou a atenção de internautas, mostrando uma situação peculiar. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Na gravação, que desde que foi publicada já supera as 2,7 milhões de visualizações, é possível ver o momento em que um jovem procura ajuda profissional, pois tinha um ardência em seu olho e no centro médico descobrem que o “incômodo” era na verdade um carrapato.

+ Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

Não foram revelados detalhes sobre o local em que fato aconteceu, nem como foi o procedimento de retirada do carrapato, mas as imagens por si só o demonstram circulando pelo olho do paciente.

Vale lembrar que, comumente visto em animais como cachorros, os carrapatos, se não acompanhados e tratados, podem ser responsáveis por diversas infecções em seu hospedeiro.

Atenção! Vamos compartilhar o vídeo a seguir, porém alertamos que se trata de um conteúdo sensível. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

+ Aproveite a oportunidade e confira também: