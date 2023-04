Durante jantar homem revela a verdade sobre uma mentira contada pela namorada

Uma mulher foi criticada depois de ter uma “farsa alimentar” revelada pelo próprio namorado. Cansado da mentira da companheira, ele contou a amiga vegana da jovem que ela é vegetariana, e não vegana como havia afirmado ao conhecê-la.

Conforme publicado pelo The Mirror, o próprio homem levou o caso ao Reddit onde questionou os demais usuários sobre estar ou não errado.

Sem se identificar ele conta que namora uma jovem vegetariana e que recentemente ela fez novas amizades no trabalho baseada em suas escolhas alimentares.

“Em dezembro ela conheceu uma colega nova no trabalho, Sheila. Ela é vegana e afirma manter distância de qualquer lugar em que consiga encontrar queijo de origem animal”.

“Ela tem conversado om a minha namorada que, aparentemente, vem dizendo a ela e aos demais colegas de trabalho que é vegana. Ela chegou ao ponto de fazer publicações ridículas em seu facebook dizendo que ‘ama seu estilo de vida vegano’ e coisas do tipo”, conta.

Ele decidiu agir

Seguindo com seu relato o homem conta que não conseguiu se segurar diante dos comentários feitos pela namorada.

“A pior parte é que sempre que a vejo fazendo esses comentários ela está comendo queijo ou bebendo leite! Ela segue em sua dieta vegetariana, mas definitivamente não é vegana”.

“Quando estávamos em um jantar de Páscoa e sua amiga Sheila começou a criticar meus hábitos alimentares eu a interrompi dizendo que ‘isso não é um problema para minha namorada, já que ela não é vegana e comeu um omelete essa manhã'”.

“Minha namorada disse que eu estava mentindo, mas a amiga pareceu chateada com ela. No fim, Sheila está magoada com minha namorada e minha namorada está brava comigo porque eu deveria ‘ter ficado quieto’ sobre sua mentira”.

Par os usuários, a atitude da mulher é um bom sinal de alerta para ele.

“O comportamento da sua namorada é bizarro! Essas são as qualidades que você quer ter em uma companheira?”, comentou uma pessoa.

“Você realmente precisa repensar sobre seu relacionamento!”, finalizou outra.