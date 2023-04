Avó exige que a neta a chame de “mamãe” e a nora fica enfurecida

Uma mãe ficou chocada com a forma como sua sogra está lidando com a chegada da primeira neta. Segundo ela, além de chamar a criança pelo nome do pai, a avó também perguntou se o bebê pode chamá-la de “mamãe”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe da criança usou o Reddit para compartilhar a situação e pedir a opinião das pessoas sobre como lidar com as “atitudes estranhas e exageradas” da sogra.

Sem se identificar ela conta que por vezes a sogra “some” com o bebê com o pretexto de trocar a roupa ou a fralda da criança, ficando fora por aproximadamente meia hora e “aproveitando para ninar a neto” mesmo quando não é hora de um cochilo.

“Quando ela consegue segurar minha filha, ela a segura com força e fica olhando fixamente até o bebê reclamar. Mesmo ela sendo praticamente uma criança maior, minha sogra ainda a trata como se fosse uma recém-nascida”, conta.

Segundo a mãe, a sogra ainda está insistindo para usar seu vestido de noiva como base para montar o tecido do batizado da menina, apesar de saber que os pais não têm a intenção de batizar a filha.

Ela não sabe o que fazer

Seguindo seu relato, a mulher conta que não acredita que o comportamento da sogra seja algo “normal ou agradável”, a fazendo se questionar sobre como lidar com a situação.

“Eu já coloquei limites e a contrariei, mas nada adianta. Na última visita ela tentou tirar minha filha dos meus braços perguntando a ela se podia pegá-la. Ela estendeu os braços, mas fui firme e disse que não pois tinha acabado de pegar minha filha no colo”.

“Quando eu estava dando comida para ela, que já come sozinha, minha sogra ficou observando e se contorcendo de vontade de dar comida na boca da criança, mesmo quando eu a deixo se alimentar sozinha para ter autonomia”.

Leia também: Desesperada por um neto, sogra insiste em tratar a neta como um menino

Para os usuários do Reddit, a sogra pode estar revivendo seus tempos de mãe.

“Ela obviamente está se lembrando de ser uma mãe segurando seu bebê. Esses momentos são normais, mas precisam ser passageiros. Ela está se esforçando para se segurar”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra está tentando reviver a maternidade por meio da sua filha. Já li muito sobre como tantas sogras exigem serem tratadas como avó, mas ela está fora do normal. É bom que você reconheça isso e faça o possível para deixar claro que você é a mãe da criança e não ela. Ela teve a vez dela”, finalizou outra.