Voltou a viralizar nas redes sociais um vídeo que mostra um brasileiro que se desespera ao saber que a companhia aérea não sabia onde seus 4 cães estavam no aeroporto.

O caso aconteceu com João Paulo de Costa, no aeroporto de Istambul (Turquia), que momentos antes teve seu voo cancelado.

Em uma nova postagem no Instagram, ele recondeu o momento, que ocorrreu em janeiro:

“Hoje acordei e mais uma vez esse vídeo vem viralizando, acho importante as pessoas ter a noção do que de fato ocorreu nesse dia. Muitos podem achar que foi um surto qualquer, mas os meus cachorros estavam perdidos, não estava conseguindo ter respostas do paradeiro deles, aquilo me quebrou! Faria tudo de novo por eles. A companhia aérea me tratou feito um nada, todo esse caso até hoje vem repercutindo mas é importante que todos saibam o que realmente se passou nesse vídeo. Não é dia de tbt mas quiz compartilhar novamente esse caso que me assombrou, hoje serve de lição para que todos tenham cuidados ao viajar com seus amimais”.

Após cancelamento de voo, brasileiro se desespera ao saber que companhia aérea perdeu seus quatro cachorros no aeroporto

Em outra postagem, ele disse: “Claramente podemos ver o absurdo e descaso que fizeram com meus filhos, nossos bichinhos de 04 patas não merecem esse tratamento, não podem ser tratados como malas ou objetos”, comentou.

Felizmente, João disse nas redes sociais que a polícia conseguiu encontrar os animais momentos depois.

“Não podemos aceitar esse tipo de tratamento jamais. Deu tudo certo, mas se não tivesse? Fica a deixa!”, completou. Confira vídeo compartilhado no perfil do especialista:

