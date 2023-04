Noiva se incomoda após colegas ‘se convidarem’ para seu casamento

Uma noiva ficou completamente irritada e decidiu desabafar no Reddit depois que um casal de colegas decidiu “se convidar” para seu casamento.

Sem se identificar, a mulher conta que aproximadamente três meses antes de seu casamento uma colega enviou uma mensagem para ela via Facebook. No texto, a colega dizia ter descoberto sobre o casamento por meio de um amigo em comum, e disse que adoraria estar com o casal para celebrar este “momento especial”.

“Ela me fez ficar me sentindo culpada de não ter convidado eles antes, e isso chegou ao ponto de eu acabar cedendo e dizendo que amaríamos recebê-los em nosso casamento”, conta a noiva.

No entanto, algumas semanas após entregar os convites ela se assustou quando a colega entrou novamente em contato para agradecer e tirar algumas dúvidas.

Ela decidiu levar os filhos!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a colega mandou uma nova mensagem agradecendo o convite e dizendo que está ansiosa para celebrar o grande dia do casal. Porém, ela queria aproveitar para descobrir se crianças são permitidas na celebração.

“Depois de respirar um pouco e me acalmar, eu conversei bastante com uma amiga e finalmente me estruturei para responder”.

“Eu disse a ela que devido a capacidade do local nós poderíamos receber somente ela e seu marido, algo que ela concordou e agradeceu, dizendo que estaria conosco”.

“Não foi tão ruim, até ela me mandar a confirmação de presença para 3 pessoas! Eles e o filho! O que está acontecendo aqui?”, finaliza a noiva irritada.

Para os usuários do Reddit, ela deve corrigir a mulher o quanto antes.

“Mande uma mensagem a ela pedindo desculpas e falando que houve algum mal-entendido e vocês não poderão receber o filho deles no seu casamento”, comentou uma pessoa.

“Envie uma resposta dizendo que não será permitido levar crianças. Se eles não responderem em 3 dias, cancele o convite deles”, finalizou outra.