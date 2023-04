Noiva exige que a cunhada deixe o filho recém-nascido em casa para ir ao casamento

Uma noiva foi duramente criticada depois que suas exigências ultrapassaram o limite do aceitável. Ao que tudo indica, ela proibiu a cunhada de comparecer ao seu casamento com o filho recém-nascido e exigiu que a criança fosse deixada em casa.

Conforme publicado pelo The Mirror, a própria noiva foi a responsável por compartilhar seu relato em um tópico do Reddit, onde outras pessoas compartilham casos de casamento.

Sem se identificar, ela conta: “Eu me caso em alguns meses e estamos finalizando os preparativos para o casamento. Uma coisa que está causando tensão é o fato da minha cunhada ter um bebê recém-nascido e estar insistindo para levá-lo”.

“Desde o começo fomos claros sobre não querer crianças no casamento, pois é um momento apenas para adultos. Comunicamos isso a todos os convidados, mas minha cunhada está insistindo e dizendo que não pode deixar um recém-nascido em casa”, conta a noiva.

“Sei que é seu primeiro filho e que é difícil deixá-lo, mas sinto que ela não está pensando direito. É o nosso casamento e planejamos ele dessa forma, então não é justo ela tentar mudar isso”.

Ela não quer ceder

Apesar de estar preocupada com relação a regra, a noiva teme que isso faça a irmã de seu noivo não comparecer ao casamento.

“Tentei explicar a ela, mas tudo terminou com ela chateada e me acusando de não me importar com o bebê. Ela agora está ameaçando não ir ao casamento se o bebê não puder ir”.

“Estou começando a me questionar, mas não quero comprometer o nosso planejamento”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, nenhuma das duas está errada em seus apontamentos.

“Você está dizendo que a resposta dela de não ir é uma ameaça, mas essa é a única opção que ela tem. Se você a quer lá, então precisa acomodar o bebê. Poucas semanas de idade é muito cedo para os pais deixarem os filhos aos cuidados de outra pessoa”, finalizou outra.