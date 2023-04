Homem se irrita pela esposa grávida preferir ficar com o gato do que com ele

Um homem está completamente irritado com a atitude de sua esposa que, segundo ele, prefere ficar ao lado do gato do casal do que com ele. Para o futuro pai, o apoio emocional da esposa não deveria ser o animal.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem foi ao Reddit para desabafar sobre o ocorrido e pedir a opinião de outras pessoas a respeito de sua situação.

De forma anônima, ele revela que nunca gostou muito do gato da família e que está furioso com o fato do animal estar “constantemente grudado” em sua esposa, que está grávida. Segundo ele, o animal sempre está “lambendo, acariciando ou se aconchegando” na barriga da mulher.

“Somos casados há 3 anos e ela está grávida do nosso primeiro filho. Ela tem um gato chamado Puff e eu não gosto muito de gatos, então nunca dei muita atenção ao gato nesses quatro anos que estamos morando juntos”.

“Ela está convencida de que o gato pode sentir a gravidez, mas acho isso um absurdo completo”.

“No entanto, Puff se recusa a deixar ela sozinha, então fica lambendo, dormindo e colocando as patas em sua barriga, o que me preocupa, mas não a ela”, revela o homem.

Ele decidiu criticá-la

Seguindo seu relato, o homem conta que teme que a esposa desenvolva problemas de alergia por causa da proximidade do gato, e que já tentou falar com ela sobre isso.

“Já tenho que limpar a caixa de areia por causa da gravidez dela, não quero ter que mexer com qualquer outro problema relacionado com gatos”.

“Ela insiste em defender o gato e diz que sou tendencioso porque não gosto dele. Depois afirma que Puff a ajuda com as dores nas costas e o estresse da gravidez. Eu falei para ela que se precisa de um gato para ter conforto então precisa na verdade é de uma terapia”.

“Eu fiquei chateado porque ela conta mais com o gato para apoiá-la do que comigo. Ela ficou com raiva e está me acusando de tornar sua gravidez difícil”, finaliza.

Para os usuários, a esposa está completamente correta em se irritar com a atitude dele.

“Se eu fosse sua esposa, preferiria me livrar de você do que do meu gato”, comentou uma pessoa.

“Se você tem esse tipo de problema com sua esposa e um gato, então vai ter uma grande surpresa quando o bebê nascer. Cresça e descubra como ser um bom marido”, comentou outra.

“Por que você acha que o gato simplesmente vai atacar sua esposa? Ela está sendo consolada por seu animal de estimação, é só isso”, finalizou uma terceira.