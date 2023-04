Desesperada por um neto, sogra insiste em tratar a neta como um menino

Uma mãe ficou completamente inconformada com a atitude de sua sogra desde o nascimento da sua filha. Segundo ela, a mãe de seu marido insiste em tratar a neta, que tem 10 meses, como se fosse um menino.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe decidiu desabafar sobre a situação em um tópico do Reddit voltado para assuntos familiares.

Sem se identificar, ela conta que a sogra sempre se refere à neta como um menino, o que a está incomodando. Além disso, a avó também comprou roupas masculinas para a neta, optando por utilizá-las sempre que cuida da menina.

“Minha filha tem 10 meses e minha sogra só se refere a ela como ‘meu lindinho’ ou ‘meu fofinho’. Então ela não a chama diretamente de menino, mas quem a vê falando isso pensa que minha filha é um menino”, conta.

“Além disso, hoje a deixei na casa da minha sogra usando um agasalho rosa com estampa de oncinha, nem uma hora depois minha sogra mandou uma foto dela com roupas de menino”.

“E não costumo ligar para isso, mas somado a forma como minha sogra fala com ela estou começando a me incomodar”, conta a mãe.

Ela não sabe o que fazer

Diante da situação, a mulher teme que as coisas possam acabar chegando a um ponto em que sua filha fique confusa com a situação.

“Disse ao meu marido para falar com a mãe dele, o que ele fez e levou um ‘cuide da sua vida’ de volta”.

“A família da minha sogra achava que eu estava grávida de um menino, mas quando descobrimos que era uma menina ficamos chocados! Eu fiquei feliz, mas já tinha tudo planejado”.

“No entanto, minha sogra realmente queria um menino e ficou irritada ao saber que era uma menina. Ela ainda disse que ‘não era o que queríamos, mas que estava tudo bem’. Ela pensou que eu chorei de tristeza, mas era de emoção”.

Leia também: Mulher se irrita ao encontrar a sogra dormindo em sua cama

Para os usuários do Reddit, as atitudes da sogra da mulher estão completamente fora do esperado.

“O que acontece entre ela e a neta é da sua conta e da conta do seu marido. Se ela sente essa necessidade de mudar o gênero da sua filha, então não deve ficar com ela. Somente sua filha pode contestar seu próprio gênero”, comentou uma pessoa.

“É possível que ela esteja tentando reviver a experiência de ser ‘mãe de menino’, como se estivesse criando novamente o seu marido”, comentou outra.