Mulher decide acionar a polícia por causa do comportamento de um adolescente

Uma mulher ficou completamente revoltada ao descobrir o responsável pelos danos a sua propriedade, e mais inconformada ainda depois que a mãe do adolescente se recusou a tomar qualquer providência em relação as atitudes do filho.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi parar no Reddit depois que a mulher, inconformada, decidiu desabafar em um tópico da plataforma.

Sem se identificar, ela conta: “Colocamos uma placa de identificação na nossa garagem informando sobre a entrada e saída de veículos particulares. Sei que isso pode estar causando desconforto nos nossos vizinhos e em seu filho, que estava batendo direto na nossa garagem”.

“Hoje à noite pegamos o garoto de 13 anos e seus amigos na câmera da campainha. Eles estavam subindo na garagem e entraram pela frente da minha casa até chegar na campainha e fazer caretas”.

“Tempos atrás, esse mesmo garoto se escondeu em um arbusto e bateu na minha caminhonete enquanto eu estava estacionando no meu espaço de garagem”, revela.

Os pais não tomam uma atitude

Segundo a mulher, a situação ficou ainda pior quando ela tentou conversar com a mãe do adolescente, mas os comportamentos ao invés de melhorar, se intensificaram.

“Falei com a mãe dele e ela disse que ia conversar com o filho, mas ele não respeita limites. Ele tentou até mesmo arrancar as marcações do nosso terreno”.

“Odeio a ideia de denunciar a criança, mas não sei o que fazer se falar com os pais simplesmente não adianta. Eu sinto que isso pode ser ainda mais problemático se continuar”, revela.

Para os usuários do Reddit, ela realmente deve seguir com maneiras de manter o menino fora de sua propriedade.

Leia também: Mulher se irrita ao encontrar a sogra dormindo em sua cama

“Coloque irrigadores por toda a parte e chame a polícia se ele invadir. Não se sinta mal em fazer isso, ele precisa aprender sobre consequências”, comentou uma pessoa.

“Coloque luzes sensíveis ao movimento! Ninguém tem tempo para ficar lidando com problemas de limite dos outros”, comentou uma segunda.

“É sobre não respeitar os limites e a propriedade dos outros. Uma coisa seria você nunca ter falado com os pais, outra é ele continuar desrespeitando suas conversas e as placas indicativas”, finalizou uma terceira.