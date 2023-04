Sequência dramática flagra momento em que onça-pintada captura jacaré gigante no Pantanal

Um novo registro impacta ao mostrar a força brutal de uma onça-pintada ao capturar um jacaré no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram pela página especializada @jaguaridproject.

No registro, é possível ver o animal capturando a presa, em uma sequência impressionante.

“Ãgue pegou um enorme jacaré na margem do rio São Lorenzo - bem na entrada do Parque Estadual Encontro das Águas. Ela nadou através do rio Piquiri com o jacaré e o escondeu imediatamente para procurar por seus filhotes. O filhote macho (Açu) foi o primeiro a sair”.

“Ãgue começou a ficar ansiosa quando a filhote fêmea (Curumim) não apareceu. Você pode ver Ãgue chamando por ela, infelizmente o som do motor dificulta a audição, mas se você ouvir com atenção, poderá ouvir Curumim respondendo e Ãgue e Açu se concentrando de onde o som estava vindo”.

“De volta através do rio São Lorenzo, quase 200m de natação, contra a correnteza e esquivando-se de todos os sons e movimentos dos barcos. Uma vez reunidos, eles todos atravessaram de volta para onde ela deixou sua presa e desapareceram ao pôr do sol sobre o Pantanal”, comentou.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro:

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’ na mesma região.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

“Na época da seca no Pantanal muitos animais se concentram ao longo de rios, baias e lagoas. Por conta da grande biodiversidade de espécies de animais, a atenção fica redobrada pelos mais vulneráveis neste cenário de grande importância ecológica, sendo que um depende do outro para manter o ecossistema equilibrado”.

“Esse vídeo foi feito enquanto eu e alguns turistas estrangeiros navegávamos pelo Rio São Lourenço, próximo ao Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense, região do Porto Jofre”, detalhou na postagem. Confira vídeo: