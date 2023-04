Fotógrafa deleta fotos de casamento e deixa noiva sem registros da cerimônia

Uma noiva viu os registros de seu casamento serem completamente perdidos após entrar em uma discussão com a fotógrafa. Segundo a irmã da noiva, em desabafo no Reddit, as fotos que deveriam ser entregues duas semanas depois do casamento, foram completamente deletadas.

Sem se identificar, a mulher conta que os problemas entre a irmã e a fotógrafa começaram antes do casamento.

“Ela não entregou recibos de pagamento, estava errando a data e hora do casamento, reclamava que minha irmã a deixava ansiosa e outras coisas mais”.

“Com a proximidade do casamento e por conhecer o trabalho em outro evento similar, minha irmã decidiu continuar com a fotógrafa”, conta.

“No dia do casamento eu fiquei responsável por intermediar a conversa entre a fotógrafa e minha irmã, e não vi erros e problemas. Ela chegou na hora e fez as fotos. Tudo terminou com uma noite incrível e, supostamente, diversas fotografias”.

As fotos desapareceram

Seguindo seu relato, a mulher conta que a irmã sentiu falta de algumas fotos entre as enviadas, e passou a cobrar a fotógrafa sobre elas.

Por sua vez, a fotógrafa disse que estava ocupada e não conseguiria enviar naquele momento, uma vez que tinha diversos trabalhos para entregar.

“Minha irmã lamentou o fato dela estar ocupada, mas queria as fotos daquele local específico. A fotógrafa se desculpou e disse ter carregado as fotos na data combinada e deletado 2 semanas após a entrega conforme contrato, mas minha irmã nunca as recebeu”.

“O casamento foi a menos de um mês e as fotos que ela pagou sumiram. Não sei o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve levar o caso para o tribunal.

“Leve o caso para o tribunal de pequenas causas! Sua irmã deve ter uma prova de quanto pagou e do contrato de prestação de serviços”, comentou uma pessoa.

“Não existe motivo para deletar todas as fotos. Mantenha esses registros para sempre! Ter um backup é essencial! Ela excluiu as fotos por acidente e está tentando fazer com que a culpa seja da sua irmã”, finalizou outra.