Coelhos de Páscoa feitos com ecstasy são apreendidos em aeroporto

Funcionários da alfândega do terminal de cargas do aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, encontraram uma mercadoria inusitada que seria distribuído no país por comemoração da Páscoa: falsos coelhos de chocolate feitos a partir de MDMA, a matéria prima do ecstasy.

Segundo os funcionários da alfândega, um scanner portátil que identifica as substâncias por impressão digital química apitou imediatamente ao ser apontado para a carga que estava no terminal. Supostamente eram coelhos de páscoa de chocolate inofensivos.

Assim que a luz verde do aparelho piscou o fiscal da alfândega soube que tratava-se de MDMA puro, pelo menos dois quilos de droga sintética que no mercado negro europeu seria, suficiente para fazer até 12 mil comprimidos de ecstasy.

Os falsos coelhos de chocolate deveriam sair da Bélgica e chegar a um comprador de Hong Kong, possivelmente com nome falso. Segundo os especialistas, a Antuérpia, na Bélgica, virou porta de entrada da Europa para drogas sintéticas fabricadas na América Latina e com a internet as drogas sintéticas são enviadas por correio para todo o mundo. Para pedir a droga, basta acessar canais da dark web e receberem a mercadoria em casa.

Da Antuérpia, a droga é reexportada até para Austrália e para outros mercados onde alcançam preços exorbitantes. Geralmente, produtos como Cetamina, MDMA e metanfetamina são disfarçadas em produtos inofensivos ou escondidos em frascos de produtos comuns e enviados por correio.