VÍDEO: Briga no mar termina com surfista mulher agredida por brasileiro com soco

Uma briga que começou no mar em uma praia de Bali, na Indonésia, terminou em agressão e os vídeos do momento circularam pelas redes sociais.

De acordo com o jornal A Gazeta, do Espírito Santo, o brasileiro João Paulo Azevedo, que mora no local desde 2019, foi gravado agredindo a surfista norte-americana Sara Taylor.

As imagens registradas se tornaram virais e Azevedo decidiu excluir as redes sociais após a ameaça.

O desentendimento começou após uma disputa por uma onda. Sara contou que levou um soco ainda dentro da água quando pegou a onda que um amigo de Azevedo queria. Logo depois, o embate foi para a areia.

“Depois de surfar a minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça. Depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie na praia por filmá-lo. Isso é loucura. Alguém sabe quem são?”, escreveram nas redes sociais.

O surfista brasileiro alegou que a viu empurrando seu amigo e decidiu defender achando que era um homem.

“Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí, eu só me defendi” disse o surfista, conhecido como JP.

O surfista amigo de JP que estava envolvido na briga, Adriano Portela, usou o instagram para se desculpar e afirmando que não participou das agressões físicas.

“Gostaria de deixar claro para todos o ocorrido em 05/04. Eu não bati ou toquei em ninguém. Falei e agi com raiva e desrespeito. Estou profundamente envergonhado e arrependido de como agi. Fui empurrado para fora da onda como vocês podem ver no vídeo postado. Infelizmente, depois disso, um soco foi lançado na água, porém não por mim e eu não estava envolvido nisso”, escreveu Adriano.

A “Quebra Onda”, marca de roupas que patrocinava JP Azevedo rompeu seu contrato com o surfista após a agressão documentada.

Por sua vez, o campeão mundial de surfe, Filipe Toledo ofereceu apoio a surfista Sara Taylor pelas redes sociais.

“Lamento que isso aconteça com vocês! Espero que vocês estejam bem! Não se estresse com pessoas com esse tipo de energia! Eles não duram muito, a vida vai voltar para eles! Mas, se pudermos fazer o que for para encontrá-los, faremos! Deus abençoe e fique segura”, escreveu o brasileiro.

CONFIRA OUTROS DETALHES:

Médium Vandinha Lopes revela a verdade por trás de carta psicografada de Hebe Camargo

Mais um relacionamento dos famosos chega ao fim em 2023; separação anunciada após 12 anos de união

Vidente revela como era a relação de Gugu Liberato com sua esposa