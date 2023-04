Noiva é criticada pela forma como decidiu aproveitar sua festa de casamento

Uma noiva foi criticada pela sogra por conta da forma como decidiu aproveitar sua festa de casamento. Segundo o noivo, que publicou um relato anônimo no Reddit, sua companheira estava apenas “dançando e curtindo o momento com amigos e familiares”.

Para tentar entender se o comportamento da noiva realmente foi desrespeitoso, o noivo decidiu contar em detalhes o ocorrido. Ele e a esposa se casaram recentemente após 10 anos de relacionamento e em uma data importante para o casal. Por conta da origem de sua esposa, que é espanhola, eles decidiram acrescentar algumas tradições ao casamento e contaram com a presença de todos os familiares dela, que transformaram a recepção em uma grande e animada festa.

“Depois de me acabar na pista de dança eu fiquei cansado e decidi me sentar um pouco com minha família enquanto minha esposa se divertia com seus familiares. Depois de um tempo minha mãe e minha tia disseram que não estavam contentes com a forma como minha esposa estava dançando e com as músicas que estavam tocando. Elas falaram que era algo ‘desrespeitoso’ para um casamento”, conta o homem.

“Sinceramente, não vi nada de errado e eu mesmo estaria dançando se não estivesse cansado. Elas insistiram e disseram que eu deveria fazer minha esposa ‘ficar quieta’, mas ela estava apenas se divertindo! Eu me recusei e disse que não cabia a mim escolher como minha esposa se diverte”.

As coisas pioraram no dia seguinte

Seguindo seu relato, o homem conta que na manhã seguinte ele e a esposa tiveram um café da manhã junto de seus familiares, e sua tia não perdeu a oportunidade de relembrar do comportamento da mulher durante a festa.

“Minha tia mencionou que ficou feliz que eu ‘finalmente fiz ela diminuir o tom da festa’. Minha esposa então questionou o motivo disso e minha mãe contou sobre nossa conversa durante a festa. Neste meio tempo eu estava com meu pai e tio conversando então não estava perto para defendê-la”.

“Ela se desculpou e ficou quieta o resto do dia, mas quando chegamos em casa ela disse que estava chateada pois eu deveria ter falado com ela, pois ela se sentiu humilhada com os comentários da minha tia. Eu disse a ela que sentia muito por não ter contado no mesmo momento, mas que não sentia por não tê-la parado, porque ela merecia se divertir”.

“Estou irritado com minha mãe e minha tia por causa disso e elas se recusam a pedir desculpas, mesmo sendo extremamente rudes! Minha esposa segue chateada comigo por eu não ter contado para ela sobre a conversa, mas eu agi errado?”, finaliza.

Leia também: Mulher fica revoltada após o namorado ser convidado para um casamento e ela não

Para os usuários do Reddit, o erro do homem foi não ser mais direto com seus familiares sobre sua decisão.

“Ele disse que dançar não era errado, mas deveria ter ido além e feito sua mãe e tia entenderem sua decisão. Eu iria ainda mais longe e teria me levantado para dançar junto”, comentou uma pessoa.

“Espero que você não faça sua esposa pedir desculpas para elas! Ela não precisa se desculpar por curtir sua própria festa”, finalizou outra.