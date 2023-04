Mulher é criticada por esvaziar os bolsos da roupa do marido antes de lavá-las

Uma mulher foi criticada pelo marido após verificar o bolso das roupas dele antes de colocar as pelas na máquina de levar. Para o homem, ela estava invadindo sua privacidade e colocando em risco alguns “documentos de trabalho” dele.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado pela mulher no Reddit, onde ela pediu por apoio aos demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta: “Meu marido acabou de gritar comigo e exigir que eu largasse suas calças. Eu estava tirando papéis dos bolsos para poder colocar as roupas para lavar sem danificar a máquina e as roupas”.

“A essa altura eu tinha um papel dobrado que ele pegou e começou a gritar comigo dizendo que eu não estou respeitando sua privacidade”.

“Fiquei besta com a atitude dele e disse a ele para ir com calma, pois sempre checo os bolsos antes de lavar a roupa, mas ele retrucou dizendo que eu não tinha o direito de vasculhar suas peças. Ele quer que eu peça a ele para fazer isso pois posso por em risco documentos importantes do trabalho. Disse a ele que bolso de calça não é local de documento de trabalho e exigi ver o papel, mas ele se recusa a me mostrar”.

Ela está desconfiada

Seguindo seu relato, a mulher afirma estar confusa com a atitude do marido que não fala com ela desde o ocorrido.

“Ele comprou um novo armário com uma fechadura e colocou suas roupas dentro dele. Perguntei se isso era sério e ele disse que era uma forma de me ensinar a respeitar sua privacidade e me fazer parar de fuçar em suas coisas”.

Leia também: Mulher não aceita que o namorado tenha amigas mulheres: ‘Não é confortável para mim’

Para os usuários do Reddit, está claro que ele vem escondendo algo da esposa.

“Ele está escondendo alguma coisa! Nenhuma pessoa em sã consciência vai agir dessa forma”, comentou uma.

“Parece que você não estava bisbilhotando, mas também parece que você deveria considerar essa possibilidade”, sugeriu outra.

“É normal mexer em bolsos ao lavar a roupa, seja para tirar dinheiro ou documentos esquecidos nos bolsos”, finalizou outra.