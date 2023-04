Ele convidou uma amiga para acompanhá-lo em sua formatura e a namorada se revoltou

Um homem decidiu buscar o Reddit para desabafar sobre uma atitude de sua namorada. Segundo ele, a mulher o criticou depois de cancelar sua participação na formatura dele apenas um dia antes do evento.

Conforme relato anônimo, o homem conta que convidou a namorada com antecedência para ir com ele ao baile de formatura. Animado para conhecer outras pessoas de outros cursos, ele pediu a namorada que o acompanhasse e ela aceitou.

“Ela me garantiu que estaria livre, mas cancelou um dia antes do baile pois teve um ‘ensaio para seu recital de formatura’ que foi marcado de última hora. Eu disse a ela que tudo bem, mas ainda assim fiquei desapontado”.

“Apesar disso, eu entendo que ela precisa colocar sua formação acima de mim e que isso é uma responsabilidade dela. Eu também disse a ela que se ela tinha a possibilidade de ter um ensaio no dia deveria ter me respondido com um talvez e não com uma confirmação, assim eu evitaria gastos com os convites”, revela.

Ele convidou uma amiga

Depois que a jovem pediu desculpas, ele revelou que não pretendia desperdiçar os ingressos e decidiu convidar uma amiga para acompanhá-lo.

“Tentando fazer ela se sentir menos mal por mim, eu disse a ela que convidei uma amiga para me acompanhar, mas ela ficou pior e disse que fiz isso para ela se sentir culpada”, conta.

“Depois disso ela passou a dizer que tudo o que acontece de errado no nosso relacionamento é culpa dela e que ela sente muito por isso. Eu estou exausto, parece que ela distorce tudo o que digo para me fazer ficar mal”.

“Não sei o que fazer, já disse a ela que a conversa não estava saindo do lugar e que conversaríamos mais tarde”, conta.

Leia também: Mulher não aceita que o namorado tenha amigas mulheres: ‘Não é confortável para mim’

Para os usuários do Reddit, ele deve dar tempo ao tempo.

“Dê uma trégua e deixa o tempo levar. Não precisa voltar ao assunto. Ela teve um imprevisto, foi ruim, mas não foi um planejamento da parte dela ter o ensaio. Você agiu da melhor forma possível e encontrou uma alternativa”, comentou uma pessoa.

“Essa conversa não precisa continuar. Vocês estão entrando em um jogo de manipulação emocional e precisam parar por aí”, finalizou outra.