Sogra se ofende com o nome da neta e se recusa a falar com a nora

Uma mãe decidiu buscar apoio no Reddit depois de se ver em uma grande briga de família por causa do nome de sua filha. Para a avó da menina, o nome escolhido é “ofensivo” e não deveria ser utilizado.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe, de 28 anos, conta que nomeou a filha como Fiona Anne, nome pelo qual ficou apaixonada, mas que causou um grande desconforto na mãe de seu marido.

“Acabei de ter minha primeira filha, mas minha alegria está sendo drenada por causa da atitude da minha sogra. Ela está chateada com meu marido e comigo por causa do nome do meio da nossa filha. Ela se sentiu ofendida, magoada e incapaz de nos perdoar por isso”.

“Assim que anunciamos o nome ela ficou chateada e disse que Anne era o nome de alguém de seu passado por quem ela foi traída e magoada, ela ainda guarda esse rancor”, revela.

“Ela disse que ficaria magoada com esse nome e eu, sob influência dos hormônios da gravidez, disse que ela precisaria superar isso e ficar animada com a oportunidade de dar outro significado para o nome”.

A sogra não concordou

Segundo a mulher, a sogra não viu as coisas da mesma forma que ela.

“Depois que registramos nossa filha ela não fala mais conosco. Nos bloqueou e quando tentamos falar om ela não conseguimos. Para pessoas próximas ela diz que a magoamos e que está completamente fora de si”.

“Descobrimos que Anne era na verdade a sogra da minha sogra. Elas tiveram uma briga quando ela se divorciou 25 anos atrás. Para meu marido a avó não era uma pessoa ruim e ele não tinha ideia dos sentimentos de sua mãe sobre ela”.

“Ela acha que eu fiz isso de propósito contra ela, mas eu queria apenas homenagear a minha avó que era importante para mim”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a avó deve aprender a lidar com a situação.

“É um nome do meio! Sua sogra é que tem aversão ao nome, não você e seu marido”, comentou uma pessoa.

“Se ela está se recusando a ter um relacionamento com a neta por causa de uma pessoa do passado, então vocês não precisam dela na vida da criança”, finalizou outra.