Noiva se irrita após pedido de madrinha: ‘Ela queria usar a suíte nupcial’

Uma noiva ficou completamente revoltada depois que uma de suas madrinhas perguntou se poderia colocar a filha, de três anos, para tirar uma soneca na suíte nupcial durante a tarde. Ofendida, ela fez questão de reprovar o comportamento da amiga e deixar claro o ocorrido para outros convidados.

Conforme publicado pelo The Mirror, a madrinha em questão usou o Mumsnet para desabafar sobre a situação e pedir o apoio de outras pessoas.

Sem se identificar, ela conta que é uma das melhores amigas da noiva e que desde criança as duas combinaram de estarem presentes no casamento uma da outra.

“Ela espere que eu a ajude das 6 da manhã até o fim do jantar de casamento, então minha filha, que é uma das daminhas, deverá chegar cedo. Ela vem com meu marido perto das 10 horas e ficará até o final do jantar. Normalmente ela tira uma soneca depois de almoçar para ficar bem e ativa durante o restante do dia”.

A noiva não gostou do pedido

Seguindo com seu relato, a jovem conta que sabe que a noiva tem uma suíte nupcial, e que acreditou não ter problemas em usar o espaço para sua filha dormir ao longo de 1 hora durante a festa.

“Eu perguntei se tinha algum problema da minha filha dormir lá por apenas 1 hora. Ela ficou chateada e disse que não. Eu segui em frente e reservei um quarto de hotel para minha filha poder descansar”.

“Achei que a suíte não seria usada de tarde, então não esperava que isso fosse insultá-la. Ela passou a dizer para os outros que sou atrevida e autoritária e que a coloquei em uma posição estranha”.

“Isso continua acontecendo mesmo depois de eu me desculpar. Não fiquei ofendida quando ela disse não, mas ela se ofendeu com o pedido. Agora me sinto uma idiota. É errado pensar que ela deveria aceitar as desculpas e seguir em frente?”.

Para os usuários da plataforma, a noiva deveria ter a mesma atitude que ela.

“Sua amiga é horrível! Ela sempre foi dessa forma? Não tenho como te dar um conselho sem ser invasiva”, comentou uma pessoa.

“Sua amiga parece uma pessoa ruim”, finalizou outra.