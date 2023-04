Na saúde e na doença: noiva sofre acidente durante a festa e vai parar no hospital

Uma noiva colocou os votos de seu casamento a prova poucos minutos após oficializá-los. Enquanto curtia a pista de dança, Daisy Allen, de 24 anos, sofreu um acidente que a fez ir parar na emergência.

Conforme publicado pelo The Mirror, Daisy e seu marido, Tom, precisaram abandonar a lua de mel depois que ela quebrou o pé após um escorregão.

O casal, que é do Reino Unido, deveria embarcar para uma viagem aos Estados Unidos, terminando com a lua de mel em um luxuoso cruzeiro pelo Caribe, mas agora estão na jornada para recuperar o valor gasto com a compra da viagem.

“Em um minuto eu estava dançando e no outro estava no chão. Quando não consegui me levantar eu percebi que realmente tinha me machucado e ficou claro que estávamos testando a parte do ‘na saúde e na doença’”, conta Daisy.

Segundo a noiva, tudo teve início com um pequeno imprevisto envolvendo seu vestido.

Eles precisaram adiar a viagem

Em seu relato, Daisy conta que seu vestido acabou danificado durante uma sessão de fotos realizada perto de um arbusto.

“Sabia que tinha aberto um buraquinho no vestido, mas não me incomodei porque estava me divertindo no meu dia”, revela.

“Eram quase 19 horas quando alguém quebrou um copo na pista de dança e eu escorreguei nos cubos de gelo. Meu pé ficou preso no buraco do vestido. Eu dei risada de como tudo aconteceu, mas percebi a gravidade quando não consegui me erguer”.

Leia também: Mulher fica revoltada após o namorado ser convidado para um casamento e ela não

“Precisei ser carregada para o meu quarto e meu marido ficou cuidando de mim, mas esse foi o fim da nossa noite de núpcias”, conta.

Apesar disso, ela só descobriu a real gravidade do acidente na manhã seguinte.

“Tive uma fratura rara no metatarso que também danificou meus ligamentos. Estou engessada e vou precisar passar por uma cirurgia. Nós deveríamos viajar para Miami e depois seguir em um cruzeiro pelo Caribe”.

“No geral, tudo terminou em um desastre, mas esperamos remarcar tudo para quando as coisas melhorarem”, finaliza.