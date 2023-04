Mulher não aceita que o namorado tenha amigas mulheres: ‘Não é confortável para mim’

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit sobre seus sentimentos em relação as amizades de seu namorado. Apesar de ser um relacionamento relativamente recente, ela teme que as amizades femininas dele possam ser um sinal de alerta.

Sem se identificar, a jovem conta que está namorando há 1 ano e meio, mas que o companheiro tem algumas amigas mulheres que conhece de antes de conhecê-la. Ela, por sua vez, não tem amigos próximos pois saiu de um casamento abusivo pouco antes de iniciar um relacionamento com o rapaz.

Para tentar equilibrar as coisas, ela afirma estar buscando ter amigos, tanto homens quanto mulheres, o que não está sendo bem recebido pelo companheiro.

“Ele diz que é um sinal de alerta eu estar buscando ter amigos homens. Eu tentei explicar a ele que estou buscando ter amigos no geral, não apenas homens ou mulheres”, revela a mulher.

Ela pediu ajuda

Seguindo com seu relato, a mulher conta que se sente desconfortável perto das amigas do companheiro, principalmente por ele curtir “selfies e fotos provocantes” publicadas por elas nas redes sociais.

“Ele acabou deixando de seguir elas e curtir as fotos, mas agora eu descobri que ele segue conversando com elas. Apesar de não seguir mais elas, ele também vem buscando as fotos delas e até mesmo curtiu umas fotos recentemente”.

Leia também: Homem é acusado de traição após ser flagrado abraçando a prima

“Estou precisando de ajuda. Eu estou errada nessa situação?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, o fato dele ter sinalizado sobre as amizades dela é que está errado.

“Se ele disse que é um sinal de alerta você ter amigos homens, então também é um sinal de alerta ele ter amigas mulheres, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, mas sinto dizer que parece que você saiu de um relacionamento abusivo e acabou entrando em outro. Ele está tentando controlar suas amizades, sem que as mesmas regras se apliquem a ele”, finalizou outra.