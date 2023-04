Marido deixa esposa sozinha em festa após ela decidir ajudar a limpar o local

Um homem foi criticado no Reddit depois de revelar ter deixado sua esposa sozinha finalizando a organização de uma festa. Segundo ele, a mulher estava ciente que os dois tinham um horário para voltar para casa e ainda assim pediu para ele ajudá-la a limpar o local onde aconteceu a festa, o que o fez ficar irritado.

Conforme relato anônimo publicado, o homem conta que a festa aconteceu em um domingo a noite e que normalmente ele costuma dormir perto das 11 horas para poder acordar descansado no dia seguinte. Com a festa terminando perto das 9:30 e mais meia hora até sua casa, ele conseguiria se deitar no horário.

“Acontece que minha esposa é um daqueles convidados que se sente na obrigação de ajudar o anfitrião a limpar o espaço depois que a festa acaba. Nós dois ajudamos a tirar as cadeiras e, quando terminamos, já passava das 10 horas. Eu a lembrei de que precisava trabalhar no dia seguinte”.

Ele foi esperar a esposa no carro

Segundo o homem, a esposa concordou com sua posição, mas ao mesmo tempo pegou uma vassoura para ajudar a varrer o local.

“Eu falei para ela que ela não precisava limpar tudo, já que não é seu dever. Ela me ignorou, então peguei nossas coisas, nossa filha e fui para o carro”.

“Ela saiu era umas 10:30 e estava extremamente irritada. Começou a me criticar e a perguntar onde eu estava e eu reforcei que não era trabalho dela limpar o local e que eu trabalho cedo na segunda! Ela me disse que se eu tivesse ajudado, teríamos terminado mais rápido”.

Finalizando seu relato, o homem revela que a companheira ainda o acusou de ser “preguiçoso” por não ajudar, mas ele acredita que não agiu errado.

Leia também: Homem é acusado de traição após ser flagrado abraçando a prima

Para os usuários do Reddit, os dois erraram nessa situação.

“Vocês dois agiram errado. Enquanto ela poderia ter respeitado seu desejo de voltar mais cedo, você poderia tê-la ajudado já que sabe que esse é um hábito dela, assim teria ido mais cedo para casa”, comentou uma pessoa.

“É ótimo ela tentar ajudar os outros, mas ela precisa entender que isso não vem antes de outras responsabilidades”, finalizou outra.