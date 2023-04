Mãe se incomoda após ‘comportamentos estranhos’ da sogra com o nascimento do neto

Uma mãe de primeira viagem usou o Reddit para pedir ajuda de outras pessoas sobre como deve lidar com os comportamentos de sua sogra. Segundo ela, os comportamentos da mulher ficaram “estranhos e insuportáveis” desde que o filho do casal nasceu.

Sem se identificar, a mulher listou alguns comportamentos estranhos que a fizeram “ligar um sinal de alerta” após o nascimento do filho.

“Após dois dias do parto ela arrancou meu filho dos meus braços e começou a chamá-lo de ‘meu bebe’. Com 3 dias ela queria que eu parasse de amamentar para dar fórmula sendo que não tenho nenhum tipo de problema com a amamentação”.

“Com 18 dias ela me forçou a viajar 3 horas de carro para uma ‘festa de apresentação do bebê' e ignorou completamente o fato do meu filho ser recém-nascido e de eu ter passado por uma procedimento invasivo”, conta a mãe.

“Depois disso as coisas só pioraram. Com 8 semanas nós fizemos um encontro com minha família para todos conhecerem o bebê, ela apenas pegou o bebê e o levou para longe dizendo que estava ‘me garantindo alguns momentos tranquilos com minha família’. Ela sempre dá um jeito de tirar o bebê de perto de mim”.

Ela não sabe como agir com a sogra

Seguindo seu relato, a mulher conta que as coisas foram piorando gradualmente, com a sogra até mesmo a forçando a alimentar o bebê com sólidos antes do período indicado pelo pediatra. Algo que a mãe fortemente recusou.

“Disse a ela que vou amamentar exclusivamente nos seis primeiros meses de vida dele, e ela disse que vou ficar sem leite porque é um menino”.

“Tudo o que ela faz é dizer como o bebê parece o filho dela e que eu devo me preocupar com algumas alergias porque ela e o filho tiveram então o meu filho também terá. Ela ignora o fato de que eu sou a mãe do bebê”.

“Estou na casa da minha mãe atualmente, mas sempre que a sogra me visita acontece isso. Não suporto mais estar no mesmo lugar que ela”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve impor limites o quanto antes!

“Hora de proibir visitas ou ter o apoio de familiares e amigos para intervir assim que ela aparecer”, comentou uma pessoa.

“É um dos momentos mais vulneráveis de uma mulher e ela está potencializando isso e se aproveitando da oportunidade. Converse com seu marido e faça ele se posicionar”, finalizou outra.