Ela gastou uma fortuna com tatuagens faciais e afirma: ‘Fez eu me amar’

Uma jovem de 24 anos afirmou que passou a se sentir confortável com sua aparência somente após fazer uma série de tatuagens em seu rosto. Apesar de receber comentários e olhares desagradáveis, Harley Berglund afirma que a escolha de fazer as tatuagens no rosto foi uma das melhores de sua vida.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem possui ao todo 18 tatuagens espalhadas pelo corpo, sendo várias delas localizadas em seu rosto junto de perfurações com joias.

“Sou uma pessoa extrovertida e adoro conhecer gente nova para me divertir. Por mais que hoje eu me ame e goste da minha aparência, o caminho até aqui não foi nada fácil”, revela.

“Apesar de passar por momentos difíceis, sou grata por eles me ensinarem uma valiosa lição e me mostrarem o mundo sob uma nova perspectiva”.

“Quanto tinha 12 ou 13 anos eu sofria bullying na escola, então comecei a fazer as coisas que eu queria sem me importar, porque eu ia ser zoada de toda forma, então ao menos passaria por isso sendo feliz com minhas escolhas”.

Ela afirma que as tatuagens ajudaram

Seguindo com sua história, Harley conta que as tatuagens a ajudaram a ter uma outra visão sobre si mesma e a “se amar pela primeira vez”.

Trabalhando como voluntária em um brechó voltado para caridade, ela conta: “Isso me fez ser mais confiante com a minha aparência e eu me amo pela primeira vez em meus 24 anos de vida. Foi a melhor escolha que eu já fiz”.

“Tenho os melhores amigos e o melhor namorado que eu poderia sonhar. Para ser honesta, não sei o que fiz para merecer tudo isso”.

“Escuto comentários ruins diariamente, mas sem esses comentários eu não seria quem sou hoje, então eu só posso agradecer por eles. Não levem a vida tão a sério e não liguem para uma pessoa estranha tem a dizer sobre você”.

“Tudo se resume a você com você mesmo. Quem deve estar satisfeito com sua aparência é você, não os outros”, finaliza a jovem.