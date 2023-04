Sogra tenta acertar as coisas com a nora, mas ela teme que seja uma armação

Confrontos entre sogra e nora geralmente fazem parte da adaptação que envolve a chegada de um novo membro na família, no entanto, uma jovem teme que a situação envolvendo sua sogra, e a avó de seu companheiro, possa estar longe de ser solucionada de forma amigável.

Indo ao Reddit, ela decidiu compartilhar suas impressões depois de receber um convite da sogra para tentar “acertar as coisas”, o qual teme ser apenas mais uma armação da mulher.

Sem se identificar, a mulher conta que está em um relacionamento com o noivo há 5 anos, e que entre os dois tudo segue tranquilo. No entanto, durante o último Natal, ela e a sogra se viram em um grande desentendimento depois que ela afirmou que retornaria da viagem de família um dia antes do Natal, para passar a data comemorativa ao lado de seus pais.

“Ela me xingou de todos os nomes possíveis, disse que ninguém me quer por perto e que eu não faço nada pelo filho dela. Se não fosse ruim o bastante, a avó do meu noivo também me mandou diversas mensagens agressivas apoiando o comportamento da mãe dele”, revela.

Ela tentou estender uma oferta de paz

Seguindo com seu relato, a jovem conta que desde o ocorrido não teve mais nenhuma notícia da sogra, até que recentemente foi convidada para acompanhar a família do noivo durante as festividades de Páscoa.

“Sinceramente, eu não quero ir. Meu noivo me apoia e entende minha decisão. Ele ainda tem contato com elas, ainda mais por trabalhar no negócio da família e não conseguir algum emprego similar com pagamento bom o bastante”.

“De toda forma, eu sinto que ela tentou me estender um ramo de oliveira, uma oferta de paz para me pedir desculpas. O que vocês pensam sobre isso?”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não deve aceitar o pedido de desculpas.

“Se fosse você, eu responderia dizendo que ela deixou claro o que pensa sobre você durante a discussão sobre o Natal”, comentou uma pessoa.

“Não faça isso! Ela não está tentando se desculpar, está claramente armando alguma coisa”, finalizou outra.